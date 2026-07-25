"El peor incendio de la historia de Madrid": las devastadoras imágenes del fuego propagándose cerca de las casas

La Guardia Civil ha publicado un vídeo grabado a vista de dron en el que se ve la magnitud del fuego que arrasa la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y que afecta ya a 88.000 personas entre evacuados y confinados.

En las imágenes se ven las llamas avanzando por los pastos y llegando hasta varias zonas residenciales. Las más impactantes son aquellas en las que se ven varias viviendas rodeadas por las llamas, que arrasan todo a su alrededor.

Según datos provisionales ofrecidos por la Comunidad de Madrid, en los que hace un primer balance de daños materiales, habría unas 43 viviendas destruidas y unas 286 casas con daños de distinta consideración.

El Gobierno pide evitar el ejercicio al aire libre o usar mascarilla

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha publicado un post en su cuenta de la red social 'X' con una serie de recomendaciones para proteger la salud de los ciudadanos ante los incendios que están afectando a la región, entre las que se encuentran evitar el ejercicio al aire libre y valorar el uso de mascarilla en caso de tener que salir al exterior.

Los incendios en el territorio madrileño continúan activos y han provocado el desalojo de población en varias localidades y el confinamiento en otras, según han informado este sábado fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Madrid.

Por ello, se ha recomendado además permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas; proteger a niños, mayores y personas con problemas respiratorios; mantenerse hidratado y beber agua frecuentemente; y solicitar atención sanitaria en caso de problemas al respirar, dolores de pecho o toses persistentes. Asimismo, Emergencias Madrid ha recordado proteger los ojos y la piel y ha instado a usar manga larga.