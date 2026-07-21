Claves de la nueva ley del tabaco: ya no se podrá fumar en terrazas ni en playas

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las medidas de la nueva ley del tabaco, justo cuando se han cumplido 16 años de la primera. "Actualizamos una ley que representa una gran victoria de nuestro país", ha comentado García, al tiempo que ha hecho un símil con la victoria de la Selección Española en el Mundial: "Igual que España ha hecho historia, queremos dar un paso histórico con esta ley".

La titular de la cartera de Sanidad ha recordado que cuando se aprobó la primera ley, algunos vaticinaban una época "apocalíptica", y ha puesto el foco en la necesidad de actualizar las medidas de esa ley, porque han cambiado las formas de consumo, que cada vez son "más atractivas" para los jóvenes, en cuya protección se centra la nueva normativa.

Mónica García ha recordado que el tabaco es factor de riesgo del 30% de los cánceres, el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y respiratorias y provoca 50.000 muertes al año. En este sentido, la nueva normativa se ha articulado en torno a tres grandes avances.

Ampliar los espacios libres de humo y emisiones

La reforma de la ley, en palabras de la ministra, incluye "las terrazas de hostelería", porque no puede ser que una familia, una embarazada, un paciente asmático o cualquiera que quiera "disfrutar de su ocio libremente, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú".

Además de las terrazas, otros espacios libres sin humo serán las marquesinas de los autobuses, andenes de tren y metro, campus universitarios, piscinas, playas, parques nacionales, espacios exteriores de ocio, centros de trabajo y vehículos de transporte (taxis y VTC).

Asimismo, se establece un perímetro de 15 metros alrededor de hospitales, centros educativos y edificios públicos y se elimina la restricción de los clubes privados. "El objetivo es que en los lugares compartidos, respirar aire limpio sea la norma, y que el derecho a la salud no se negocie", ha añadido.

Prohibido el consumo a los menores y cambios en la publicidad

Tal y como ha explicado la ministra, la anterior ley solo prohibía su venta. Sin embargo, ahora también está prohibido su consumo, para poder protegerles y educarles mejor sobre este ámbito.

El otro eje de acción está centrado en la publicidad. Ya no se anuncia tabaco en vallas publicitarias ni en los medios y solo queda encuadrado en "contenidos patrocinados o los influencers". Por ello, la ministra ha indicado que se va a equiparar la publicidad de los nuevos productos -vapeadores, cigarrillos tradicionales- al tabaco tradicional.

Se prohíbe su publicidad en redes sociales y se refuerzan los límites de "la promoción indirecta". Por ello, los puntos de venta del tabaco se van a ver limitados y solo podrán adquirirse en "establecimientos autorizados". "Queremos que estos productos dejen de venderse como productos de consumo", ha sentenciado Mónica García.

La misma regulación para todos los productos

Otra de las actualizaciones consiste en equiparar la regulación de los productos de tabaco, porque da igual de dónde proceda: cigarrillos clásicos, vapeadores, una bolsa...-. "Cuando existe riesgo para la salud hay que actuar y aplicar las mismas medidas". Por ello, la reforma de la ley incluye "las bolas de nicotina, los vapeadores, los productos de hierbas calentadas y los productos para consumirlos.

Según la ministra, la reforma va a permitir el ahorro sanitario de 100 millones de euros al año. "Estos recursos se destinarán a tratar otras necesidades del sistema (...) Actualizamos una ley que funcionó en una realidad, pero esa realidad ha cambiado", ha concluido.