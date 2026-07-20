España, campeona del mundo: última hora de la celebración de la selección española y todas las reacciones

España ha conquistado el Mundial en la final contra Argentina celebrada este domingo en el MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos) gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga. Menos de 24 horas después estará en Madrid celebrándolo y recibiendo el homenaje de instituciones y afición.

El equipo de Luis de la Fuente ya vuela rumbo a Madrid donde recibirá el calor de la afición cuando aterrice en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas entorno a las 12.50. Ya en la capital la selección tendrá una primera cita con los reyes en el Palacio de la Zarzuela y después acudirá a la Moncloa para el recibimiento del presidente del Gobierno.

Después de los actos oficiales, los campeones recorrerán algunas de las calles más importantes de la capital en un autobús descubierto con destino a la Plaza de Cibeles. Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones, en la plaza de Cibeles, acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21 horas, con la participación de DJ, destacados artistas y numerosas sorpresas.