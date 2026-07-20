Mundial de fútbol 2026

España, campeona del mundo: última hora de la celebración de la selección española y todas las reacciones

La selección española masculina de fútbol celebrará este lunes en Madrid la consecución del Mundial 2026, la segunda estrella de su historia, con la visita al Palacio de la Zarzuela, la Moncloa y una rúa por la capital con destino a la fiesta en Cibeles.

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Agencias | Mónica Muñoz

Madrid |

El rey Felipe VI de España sostiene el trofeo del Mundial de la FIFA 2026 junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía este domingo/ EFE/ Lavandeira Jr
El rey Felipe VI de España sostiene el trofeo del Mundial de la FIFA 2026 junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía este domingo | EFE/ Lavandeira Jr

España ha conquistado el Mundial en la final contra Argentina celebrada este domingo en el MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos) gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga. Menos de 24 horas después estará en Madrid celebrándolo y recibiendo el homenaje de instituciones y afición.

El equipo de Luis de la Fuente ya vuela rumbo a Madrid donde recibirá el calor de la afición cuando aterrice en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas entorno a las 12.50. Ya en la capital la selección tendrá una primera cita con los reyes en el Palacio de la Zarzuela y después acudirá a la Moncloa para el recibimiento del presidente del Gobierno.

Después de los actos oficiales, los campeones recorrerán algunas de las calles más importantes de la capital en un autobús descubierto con destino a la Plaza de Cibeles. Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones, en la plaza de Cibeles, acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21 horas, con la participación de DJ, destacados artistas y numerosas sorpresas.

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Santiago Abascal: "Gracias a los jugadores, al seleccionador y a todo el equipo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado la consecución de la segunda estrella de la Selección Española con un mensaje en X en el que ha dado las "gracias a los jugadores, al seleccionador y a todo el equipo que, para orgullo de generaciones, ha llevado la bandera de España tan lejos, tan arriba".

Feijóo: "No hay límites para este equipo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado en X este mensaje para celebrar la victoria de la selección española: "Merecidísimos ¡CAMPEONES DEL MUNDO! Valores, trabajo duro, humildad y fe. Habéis hecho historia. No hay límites para este equipo.¡Enhorabuena, Selección Española de Fútbol !¡¡¡Viva España!!!".

Un mensaje que ha acompañado de una foto en la que se le ve disfrutando del parido junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida.

La emoción de Pedro Sánchez: "¡¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!!"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno: "¡¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Enorme nuestra Selección! Gracias, equipo".

El rey Felipe VI: "Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda"

"¡Selección española, sois campeones del mundo! Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido. Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda", ha escrito el rey Felipe VI en un mensaje en X.

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