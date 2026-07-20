Misterchip señala las dos diferencias entre la Selección de 2010 y la de 2026: "España se ha asentado en la élite"

La segunda estrella ya es una realidad. Tras la histórica gesta alcanzada por la selección española en Nueva Jersey ante Argentina, el debate sobre el valor de este título y el nivel ofrecido por el conjunto de Luis de la Fuente se ha situado en el centro de la actualidad futbolística.

El periodista Misterchip ha analizado en Onda Cero las claves de este éxito y el contraste existente entre este combinado y la mítica selección que nos hizo campeones en Johannesburgo hace ya 16 años.

Para el analista, la primera gran diferencia reside en la propia naturaleza del vestuario y el estatus individual de los futbolistas antes de alzar la copa: "para que España ganara su primer Mundial, hizo falta que juntara en una misma selección a prácticamente 11 "top 5" mundiales en cada uno de sus puestos", recordó mencionando a figuras de la talla de Casillas, Ramos, Piqué, Iniesta, Xavi o Villa.

En contraposición, la plantilla actual ha logrado ser campeona del mundo al primer o segundo intento, a diferencia de la generación de 2010, que necesitó disputar varios torneos globales antes de romper esa barrera psicológica: "todavía no son jugadores totalmente asentados en la máxima élite; lo empezarán a estar a partir de ahora porque el estatus de campeón te coloca en un estamento diferente", explicaba.

Una evolución que evidencia una transformación estructural en el fútbol nacional: "eso me hace pensar que España se ha asentado en la élite. Ya puede ganar un Mundial sin necesidad de juntar estrellas como en 2010. Con un equipo de notable muy alto, rozando el sobresaliente, a España ya le alcanza para ser campeona o estar peleando por el título".

Un camino plagado de gigantes

El segundo factor diferencial señalado por el periodista, radica en el nivel de los rivales superados a lo largo del torneo: "el camino que ha seguido España en este Mundial está forjado en base a decapitar a grandísimas estrellas del fútbol mundial", afirmaba.

La Roja ha derrotado a nombres clave del panorama internacional: la Portugal de Cristiano Ronaldo, la Bélgica de Thibaut Courtois, la Francia de Killyan Mbappé en semifinales y, finalmente a la Argentina de Lionel Messi en la gran final.

Una ruta impecable que da continuidad a la gesta lograda en la pasada Eurocopa y que confirma la madurez competitiva de una selección capaz de tumbar a las grandes potencias y a los mejores talentos del planeta "de manera sistemática".