Mundial 2026

España - Argentina, en directo: sigue en vivo la final del Mundial 2026

La Copa del Mundo busca nuevo dueño. España y Argentina se enfrentan en la gran final de Nueva York con el objetivo de sumar una nueva estrella en la camiseta. La vigente campeona buscará su cuarto Mundial, mientras que España quiere levantar la copa por segunda vez.

España - Argentina, en directo en Radioestadio