Mundial 2026

España - Argentina, en directo: sigue en vivo la final del Mundial 2026

La Copa del Mundo busca nuevo dueño. España y Argentina se enfrentan en la gran final de Nueva York con el objetivo de sumar una nueva estrella en la camiseta.

La vigente campeona buscará su cuarto Mundial, mientras que España quiere levantar la copa por segunda vez.

Gabriel Moreira

Madrid |

España - Argentina, en directo en Radioestadio

En directo Actualizado a las

Poco más de dos horas para que arranque el partido, y las alineaciones están al caer. Se esperan pocas novedades en ambos equipos, pero habrá que esperar a que se confirme.

A punto de salir el autobús de la selección española en dirección al New Jersey Stadium

La vigente campeona quiere revalidar el título

Por su parte, Argentina llega a esta final de Nueva York con la experiencia de haber estado recientemente en este escenario. La albiceleste llegó a la final de 2022 y conquistó el título después de vencer a Francia en los penaltis.

Hoy, Argentina tendrá otro gran reto por delante.

España buscará su segunda Copa del Mundo

Día histórico para la selección española de futbol. El conjunto de Luis de la Fuente se medirá a Argentina con la ambición de bordar la que sería la segunda estrella para España.

Tras una competición inmaculada, donde el equipo solo ha encajado un tanto, el combinado español llega con plena confianza de que levantar la copa es posible.

"¿Y POR QUÉ NO?", se preguntan más de 49 millones de españoles

¡Muuuuuuuuuy buenas tardes a todos!

Bienvenidos a la retransmisión de la gran final del Mundial 2026. ¡España y Argentina se enfrentan por un hueco en la historia!

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