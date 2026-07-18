Nico Williams: "Me he imaginado mil veces marcando el gol de la final"

España juega el próximo domingo una final histórica ante Argentina en el MetLife de Nueva York. La selección de Luis de la Fuente buscará su segunda estrella ante la vigente campeona del torneo que llega liderada por un espectacular Leo Messi que sigue asustando y sorprendiendo al mundo a sus 39 años.

En Radioestadio Noche hemos hablado con Nico Williams a dos días de la gran final, y en los micrófonos de Onda Cero el futbolista del Athletic ha confesado que sueña con ser protagonista el domingo y volver a marcar en una final, como ya hizo en la Eurocopa 2024.

"Estaría de puta madre marcar el gol de la final, me lo he imaginado mil veces. Sería idéntico al de Iniesta, pero con la izquierda", confiesa entre risas. Y cuando le preguntamos por cómo sería la celebración asegura que "en ese momento igual hasta me quito los pantalones y todo".

No ha sido un Mundial fácil para el extremo del Athletic, aunque confía que "poner la guinda en el pastel" siendo el protagonista de una final histórica. "Si el míster me dice que tengo diez minutos para reventarla lo voy a dar todo. Hay momentos como en la Eurocopa en los que fui titular, ahora me toca un papel secundario... Pero lo acepto con mucha humildad", explica en Radioestadio Noche.

Y es que a tan solo dos días de la gran final, Nico confiesa que los días previos están siendo "totalmente diferentes" a los anteriores a la final de la pasada Eurocopa. "Una Eurocopa está muy bien, pero un Mundial es el sueño de todo niño. No es comparable. Los días previos son mucho más tenso, me relaja estar con los compañeros", cuenta.

Una temporada complicada

No ha sido la 25/26 la mejor de las temporadas para Nico Williams, que ha tenido que superar varias lesiones que le han hecho llegar entre algodones a un Mundial al que, confiesa, pensó en alguna ocasión que no iba a llegar.

"En algún momento pensé que no llegaría. Luis (De la Fuente) estuvo hablando mucho conmigo y me tranquilizó. Estaba claro que tenía que correr a contrarreloj, tenía una lesión que es una de las más duras que te puede suceder en el fútbol y cuando estaba cogiendo mi momento de forma me volví a lesionar, pero creo que es parte del fútbol y si ha pasado por algo será", explica.

Las grandes estrellas del Mundial

El próximo domingo estará en frente nada menos que Leo Messi, que jugará su tercera final de la Copa del Mundo con Argentina. Perdió en 2014, ganó en 2022 y ahora llega a la de 2026 con 39 años como pichichi y siendo una de las grandes estrellas del torneo. "Parece que tiene 20 años, es una locura de jugador", dice Nico sobre él.

En España, la gran estrella es su amigo Lamine Yamal, convertido en uno de los jugadores más mediáticos del mundo con 19 años recién cumplidos. "Lo vive con mucha normalidad y nosotros también, sabemos que es una estrella", dice Nico.

A pesar de Lamine, el mundo del fútbol opina que la gran fortaleza de la selección española es el gran grupo que ha conseguido formar Luis de la Fuente, algo sobre lo que también nos habla Nico Williams en la entrevista.

"Lo que nos caracteriza a todos es que estamos al pie del cañón, y creo que es lo más importante para el grupo. Puede venir aquí alguien y poner malas caras, pero el que venga aquí creyéndose más que los demás está en la selección equivocada. El míster ha dado con la clave haciendo todos nos sintamos importantes", cuenta Nico.