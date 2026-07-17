El emotivo homenaje de Marta García Aller a Carlos Alsina: "Esto no se ha terminado, continúa tu legado"

Se acabaron los madrugones contigo. Y aunque no los vas a echar de menos, los madrugadores te van a echar mucho de menos a ti. Sé cómo te gusta la precisión. Así que les he preguntado por qué exactamente. Antes de las opiniones, los hechos.
Sofía te va a echar de menos camino del trabajo. Jordi por la caña que le das a los políticos, a todos. Paloma lo llama la puntería implacable de tus ondas verbales. Dice que lo haces sin tirar a matar, que tiras a hacer pensar, que es muchísimo más difícil. Con clase, dice Roben. Ángela echará de menos tu calma en cualquier situación. Iván tus historias. Y Laura, Jaime y Pepa, y Noe, Consu y Nacho, tus monólogos. Esperaban a las 8 a que les enfocaras el día. Almu escuchaba algunos varias veces.
Andrea, tu capacidad para marcar agenda política. Lu, la maza y Venancio tus llamadas al orden. Javi te echará tanto de menos, dice, como en su día echó de menos a Luis Del Olmo. Para Gloria eres lo que Del Olmo para su madre. Candela no se olvida de los 'faciamo finta che'.
Tu ironía es también muy mencionada. No veo por qué. Y tu simpatía, incluso. Y tu ecuanimidad e independencia. Jorge echará de menos cómo felicitas los cumpleaños. Nata cómo no das la hora. Victoria y Javier las entrevistas. Y María Teresa tu sonrisa de medio lado al responderte un entrevistado. Jorge, la repregunta de después. César y Sara, tus silencios. Y esto no te va a gustar, ya te lo aviso, pero muchos dicen que lo que más van a echar de menos es… tu sentido común. Lola siempre te recordará al ver un roscón sin fruta escarchada.
Arrita dice que antes no se dormía hasta que no dabas las buenas noches y desde hace 11 años no se levantaba hasta escuchar tus buenos días. Alicia te habría llamado, pero dice que es imposible coger el teléfono cuando lo das tú. Marisol echará de menos el olor a churros a las 7 de la mañana. Y David siempre se acordará de cómo montabas un especial informativo con tres nombres en un post-it como único guión… Un máster de radio en directo, dice.
Arantxa agradece tus frases directas, sin rodeos. Y tu tacto y tu cariño en las entrevistas en la calle cuando pasa una desgracia. Marga, tus saludos al alcalde de Málaga. Y Marta echará de menos los resúmenes por teléfono que le hace su madre de tus monólogos cuando la llama cada mañana. Gabriela teme que sin ti se le olvide que estamos sin Presupuestos. Pablo se pregunta quién va a felicitar ahora a los Anacletos y las Eustaquias. Sara echará de menos despertarse con tu voz. Y Darío cómo dices "Moraleja, Marta".
¿Moraleja, Marta?
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