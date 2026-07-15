El comentado vídeo de los reyes Felipe y Letizia junto a Leonor y Sofía celebrando la victoria de España: los abrazos, la sala, el dorsal...

La clasificación de la Selección Española para la gran final del Mundial, tras una emocionante y trabajada victoria frente a Francia, ha desatado una ola de orgullo y alegría en todos los rincones del país.

Los aficionados han tomado las calles para celebrar un logro histórico que sitúa al fútbol español, una vez más, en la cima del panorama internacional gracias a un juego brillante y un compromiso inquebrantable.

En medio de esta marea de celebraciones, la Casa Real ha querido sumarse a la euforia colectiva difundiendo un emotivo vídeo a través de la red social Instagram.

Las imágenes, cargadas de felicidad y euforia, muestran a la Familia Real viviendo con una espontaneidad absoluta los noventa minutos, abrazándose y celebrando con gran emoción cada uno de los goles y la posterior victoria final frente a los franceses.

La Casa Real publica un emotivo vídeo en Instagram de su reacción a la victoria de España en la semifinal del Mundial. | Casa Real

Esta entrañable escena no se produjo en el habitual entorno del Palacio de la Zarzuela. Tras haber presidido esa misma tarde la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026 en el Gran Teatre del Liceu, los Reyes Felipe y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, siguieron el encuentro desde un sala de su hotel en Barcelona.

Sin protocolos

La euforia se desató por completo en la celebración de los goles y con el pitido final: el monarca se levantó de una salto del sofá con las manos en alto y, acto seguido, todos se fundieron en un gran y cariñoso abrazo para festejar la victoria.

Esta muestra de cercanía y emoción desbordada, lejos del protocolo habitual de sus actos oficiales, ha dejado ver la faceta más humana y familiar de la Jefatura del Estado en un momento de alegría compartido con millones de hogares españoles.

La familia real lucía la camiseta blanca oficial de la selección española con el número 26, no como apoyo a Borja Iglesias que es el jugador que lleva ese número sino por el año en el que se está celebrando esta competición. Los reyes, la princesa y la infanta celebraron por todo lo alto los tantos de Mikel Oyarzabal, de penalti en el primer tiempo, y de Pedro Porro tras el descanso, que sellaron el definitivo 2-0 y le amargaron la fiesta nacional a la escuadra francesa.

Comentarios en redes sociales

Como era de esperar, este vídeo ha corrido como la pólvora en el entorno digital y ha generado en redes sociales todo tipo de comentarios que van más allá de lo puramente deportivo.

Los usuarios no han tardado en analizar al detalle cada rincón de la escena, debatiendo desde la comida y la bebida dispuestas sobre la mesa para cenar durante el partido, hasta la sencilla decoración de la sala o la comentada indumentaria.

La cercanía del momento ha desatado una oleada de reacciones en internet, la mayoría de ellas de gente que pensaba que la Familia Real se encontraba en La Zarzuela y no en Girona.

¡España está en la final!

Junto a estas imágenes tan cercanas, los Reyes han querido publicar un enérgico mensaje de felicitación para los jugadores: "¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, Selección Española de Fútbol!". Con esta dedicatoria, la Corona se sitúa en primera línea para empujar al equipo de Luis de la Fuente en el reto más importante de su trayectoria.

La gran cita tendrá lugar el próximo domingo, 19 de julio, en el emblemático estadio MetLife Stadium de Nueva York, donde el combinado nacional buscará levantar la ansiada Copa del Mundo.

El rival definitivo se decidirá en la semifinal que disputarán las selecciones de Inglaterra y Argentina. Hasta entonces, la afición española saborea el pase a la final con la certeza de que, desde la calle hasta la propia Corona, todo un país ansía el sueño de volver a ser Campeones del Mundo.