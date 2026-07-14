El calor extremo regresa a España: Meteored avisa de la llegada de una masa de aire sahariano

La tregua del calor parece haber terminado. Después de un fin de semana donde las temperaturas han dado un respiro a los ciudadanos, el calor vuelve a regresar con más fuerza a la península para los próximos días. Así lo ha reflejado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anuncia que durante el fin de semana las temperaturas subirán notablemente por el oeste peninsular, con calor intenso generalizado.

Por otro lado, el organismo público ha alertado que las altas temperaturas de los próximos días en el este peninsular y Baleares vendrán acompañadas de calima. Por ello, a los efectos del calor sobre la salud habrá que añadir el empeoramiento de la calidad del aire que se produce por la llegada de polvo en suspensión.

Meterored señala la llegada de una 'masa de aire sahariano'

El ascenso de las temperaturas a partir de esta semana es una realidad. Tanto es así que muchas zonas de la península registrarán temperaturas por encima de los 40 grados, por lo que no se descarta que el episodio acabe catalogado como una nueva de calor, es decir, la tercera en lo que va de verano.

Según apunta Meteored, el calor volverá a intensificarse en varias comunidades esta semana por la llegada de una masa de aire que arrancará desde el Sahara. Señalan que el ambiente más sofocante se concentrará entre el martes y el domingo, con máximas cercanas a 45 grados en el interior de la Región de Murcia y noches en las que será difícil bajar de los 25 grados en muchas localidades.

Tal y como describe, este fenómeno podría ayudar a frenar el repunte de los valores máximos, pero también puede provocar que las mínimas sean muy elevadas en el litoral este y Baleares, donde se registrarán noches tórridas en varias poblaciones.

El modelo de referencia utilizado por Meteored señala que, hasta el viernes, habrá picos que alcancen los 42-43 grados en Murcia y Zaragoza, mientras que Logroño y Lleida rondarán los 40 grados, cifras similares a las que se esperan en el interior de Mallorca, depresiones del noreste y algunos valles de la Península.

También llegarán tormentas a partir del miércoles

Por otro lado, además de un aumento de las temperaturas, también se prevé que entre el miércoles y el jueves lleguen tormentas con intensidad en las comunidades del norte y en áreas montañosas del tercio oriental peninsular. Meteored describe que se descargarán aguaceros fuertes, con fenómenos adversos como granizo y vendavales.

¿Hasta cuando se extendería el calor?

Ante el aumento inminente de los termómetros, la gran pregunta es hasta cuándo durará el calor. Lo cierto es que no se atisba un final a corto o medio plazo de estas temperaturas, ya que hay modelos que apuntan a que podría mantenerse, al menos, dos semanas más, extendiéndose también a otros países del suroeste de Europa, donde se están encadenando episodios de temperaturas muy extremas.