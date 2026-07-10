España - Bélgica, en directo: la selección española busca el pase a semis, en vivo
El combinado español se enfrenta a Bélgica por una plaza en las semifinales del Mundial, donde ya espera Francia.
Los de Luis de la Fuente quieren sobrepasar la barrera de los cuartos de final. Desde 2010, España no alcanza esta fase eliminatoria.
En directo Actualizado a las
Las grandes amenazas de Bélgica
El combinado de Rudi García no está completando un gran torneo, pero cuenta con grandes amenazas a nivel ofensivo.
De Bruyne y Doku son los grandes nombres de esta selección junto a Courtois. Sin embargo, futbolistas como Tielemans, vital en el centro del campo, o De Ketelaere, el máximo goleador de la selección, son imprescindibles en el equipo belga.
De Bruyne y Doku regresan al once
Los belgas salen con todo su arsenal para el partido ante España. De Bruyne y Doku vuelven al esquema de Rudi García después de no tener protagonismo ante Estados Unidos. De Bruyne no llegó a disputar ningún minuto, mientras que Doku jugó los últimos 20 minutos de partido.
Bélgica también confirma su once!
Los belgas salen con Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Trossard, Doku y De Ketelaere.
Una única novedad en el esquema del seleccionador español. Entra Fabián y se queda en el banquillo Pedri, al que se le vio algo exhausto en el encuentro ante Portugal.
¡Once de España confirmado!
Luis de la Fuente sale con: Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Rodri, Fabián, Olmo, Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.
Francia, el rival a batir en semis
La selección francesa venció ayer a Marruecos con goles de Mbappé y Dembelé y será la selección a batir por España en unas hipotéticas semifinales.
Los de Didier Deschamps volvieron a demostrar ser los grandes favoritos, por lo que España tendrá que mostrar su mejor nivel. Sin embargo, el primer desafío antes de pensar en eso será la selección belga, que llega con la confianza de lograr la gesta ante España.
España, en busca de la gloria
La selección española buscará clasificar a las semifinales del Mundial 2026. Para ello tendrá que vencer a Bélgica en un partido donde España es favorita, pero donde no hay margen de error.
Los belgas llegan después de mostrar su cara más sólida en este campeonato venciendo a Estados Unidos de manera contundente. No será un rival sencillo, aunque España cuenta con los argumentos suficientes para pasar a la siguiente fase.
¡Muy buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este España - Bélgica de los cuartos de final del Mundial 2026. Ya hay nervios en el país esperando a una cita histórica para el fútbol español.