España - Bélgica, en directo: la selección española busca el pase a semis, en vivo

Las grandes amenazas de Bélgica

El combinado de Rudi García no está completando un gran torneo, pero cuenta con grandes amenazas a nivel ofensivo.

De Bruyne y Doku son los grandes nombres de esta selección junto a Courtois. Sin embargo, futbolistas como Tielemans, vital en el centro del campo, o De Ketelaere, el máximo goleador de la selección, son imprescindibles en el equipo belga.