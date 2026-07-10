Alsina, tras la investigación contra el exjefe de gabinete de Sánchez: "La peste de la cloaca no tiene límite"

Nunca sabemos. Por más previsión que hagamos, por más precaución que tomemos, por más convencidos que estemos de que controlamos nuestras vidas. Todo puede torcerse y cambiar para siempre en un momento.

Ese instante que separa la vida de la muerte un jueves por la noche, mes de julio. Cuando el olor del humo ya se extiende por la comarca, el fuego que empezó por la tarde en un paraje forestal se ha puesto serio y no te queda otra que coger a la familia, subir al coche y salir a la carrera. Por los caminos que unen los núcleos de población más pequeños y que los vecinos conocen pero que, en un instante, se ven rodeados por el fuego y acaban, también en un instante, con la vida de once personas atrapadas.

La tremenda historia con la que hemos iniciado el día tiene como escenarios los municipios de Los Gallardos y Bédar, provincia de Almería, y tiene como protagonistas al fuego y a la muerte.

El consejero Antonio Sanz ha confirmado que son 11 las víctimas mortales, cuatro heridos graves, que van a ser trasladados al hospital Virgen del Rocio y otros cuatro más que permanecen en el hospital de Torrecárdenas. Ha destacado la virulencia del incendio y lo rápido que se ha propagado.

"Un terrible incendio muy complejo, muy rápido, muy veloz y en una zona con muchísimo diseminado, muchísima vivienda incrustada en zona forestal y ante una situación de una velocidad de propagación del incendio que ha sido francamente altísima"

Ha confirmado que 4 de las victimas mortales encontradas en uno de los vehículos son ciudadanos británicos, pero no se conocen sus identidades. Insiste en la necesidad de seguir los consejos de evacuación que están dando las autoridades porque precisamente estas personas optaron por intentar huir del fuego y su vida se convirtió en una trampa mortal.

"Quiero dar las gracias a todos los vecinos por su colaboración y sí pedirles que atiendan todas las sugerencias y que no hay caminos paralelos, que no se puede ir por su cuenta en situaciones de este tipo, que es fundamental ir todos por los caminos que se trasladan"

Los colaboradores chungos de Sánchez

El lunes imaginábamos aquí a un presidente que inicia cada semana preguntándose a quién le imputarán esta vez (su ojo para elegir colaboradores chungos es legendario, ya lo siento por quienes son perfectamente limpios y aplicados). No ha terminado aún la semana pero ya sabemos quién será el siguiente.

El hombre que Sánchez tuvo a su lado, en los tiempos en los que Ábalos y Cerdán movían ya los hilos en Ferraz y se dejaban custodiar por Koldo, pero no se había presentado aún la moción de censura. Su jefe de gabinete de entonces, porque ya de líder en la oposición tenía Sánchez gabinete y jefe de gabinete: Juanma Serrano.

Cómo de relevante sería Juanma para Pedro que en el primer libro que le escribió al presidente Irene Lozano, 'Manual de resistencia', lo nombre por delante de Ábalos, Cerdán, Lastra y Quico Toscano cuando recuerda los días duros que pasó cuando fue descabalgado como secretario general del partido, año 2016. Dice Sánchez: "Juanma fue quién más aguantó mis tribulaciones, mucho de lo que he logrado es gracias a Juanma, siempre fue un amigo y colaborador fiel y siempre se lo agradeceré. Juanma y Maritza han sido mis principales pilares emocionales".

El mundo es un pañuelo

Maritxa es Maritxa Ruiz Mateos, que ejerció de cancerbera de prensa en Ferraz hasta que fue recolocada en la empresa pública del Hipódromo. A Juanma Serrano, cuando prosperó la moción de censura, las quinielas lo situaban de jefe de gabinete en la Moncloa, o de ministro, pero Sánchez no lo quiso ni de una cosa ni de otra y lo colocó en la presidencia de Correos, desde donde él pudo colocar, a Leire Díez de directiva de la casa (el mundo es un pañuelo).

Colocada con su sueldo oficial y su tarjetón de visita para hacer relaciones con otros socialistas colocados en empresas públicas e instituciones. Como la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, a la que luego volvería cuando ésta fuera nombrada directora general de la Guardia Civil (¿es o no es un pañuelo?)

Ahora dice la UCO que Serrano colocó a Leire de común acuerdo con Vicente Fernández, presidente entonces de la SEPI, que ya entonces mantenía con ella una relación de cercanía, digamos, que no haría más que estrecharse y estrecharse. Se le crea un puesto a medida y desde él va ganando peso y capacidad de maniobra.

En sintonía, claro, con Serrano y con Fernández, germen del grupo que acabaría actuando tanto de conseguidor de favores SEPI como de recolector de munición contra jueces y fiscales. También en esta tarea habría participado Serrano, al que Leire le informaba, entusiasta, de la munición que le pasaba Villarejo: "El jefe nos va a poner en un altar".

En el altar quien sigue es el jefe, o sea, el one, o sea, Sánchez. Y camino de la imputación judicial quien va es Serrano, cuya gestión en Correos no dejó a la empresa muy boyante y que antes de abandonar del todo la política aún fue recolocado otra vez en una empresa pública. Dependiente, claro, del ministerio de Transportes. ¿Es o no es un pañuelo? Serrano no está imputado aún por el juez Pedraz pero hasta su despacho llegó ayer el aroma inconfundible de las cloacas.

Que es el aroma que inundó hace ya semanas Ferraz, como habrá comprobado el secretario general del partido cada vez que se acerca por allí a dejarse agasajar por su Ejecutiva de afines y colaboradores prietas las filas. Tan afines y tan colaboradores como lo fueron en su día Ábalos, Cerdán, Koldo y Juanma Serrano.

A la vuelta del domingo llegará el lunes, quizá con Serrano ya imputado y preguntándose de nuevo el presidente: ¿A quién nos imputarán esta semana? La peste de la cloaca no tiene límite.