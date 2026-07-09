Mikel Merino: "En esta selección es el conjunto el que salva el día todos los días"

Mikel Merino se ha convertido en el gran protagonista de la concentración de la selección española en el Mundial 2026 en los últimos días después de ser el héroe de la eliminatoria de octavos de final con su gol ante Portugal en la recta final del partido.

El futbolista del Arsenal ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche, donde ha repasado cómo fue su entrada en el partido desde el banquillo.

"El partido estaba bastante igualado, pero tenía la sensación de que con encarrilar dos o tres acciones de calidad en ese último tercio podríamos desbloquear esa defensa (…) Saqué rápido, les pillé un poco desprevenidos y salió así. Hay tantos jugadores de calidad en esta selección que en cualquier momento se puede hacer un gol", explicaba Merino sobre la eliminatoria ante Portugal y cómo cambió el partido con su entrada desde el banquillo.

El centrocampista navarro, que ya marcó un gol clave ante Alemania en la Eurocopa 2024, ha vuelto a escribir su nombre en la historia de España tras unos meses muy complicados en lo personal en los que ha tenido que trabajar muy duro para recuperarse de una lesión que le ha hecho perderse la segunda mitad de la temporada.

Cuenta en Radioestadio Noche cómo Luis de la Fuente le llamó tras conocer su lesión el pasado mes de enero y le dijo que le iba a esperar hasta última hora para contar con él para el torneo. "En ningún momento me promete que me va a llevar, él iba a esperar a que yo estuviera en condiciones y he llegado en condiciones (…) Se que soy un jugador importante dentro de su idea", explica.

El Mundial y los cuartos ante Bélgica

El Mundial entra ya en su recta final con el partido de cuartos de final que este viernes enfrentará a España ante Bélgica, y Merino tiene claro que la selección va a estar entre las candidatas al título. "Esta España está para todo, la idea es esa. Mientras el fútbol nos deje creo que va a ser el camino", explica.

Destaca, además, el valor del grupo en un Mundial en el que están brillando las estrellas por encima del resto. "Desde el inicio de la era de De la Fuente jugamos más un fútbol de club que de selección, y eso viene de las inferiores (…) A mucha gente le gusta que siempre sea el mismo protagonista el que salve el día y en esta selección creo que es el conjunto el que salva el día todos los días. El potencial que tenemos es altísimo".

Eso sí, destaca a Francia como "la selección que más contundentemente ha ganado" sus partidos en lo que va torneo.