El aviso de un experto de la ONU en Onda Cero sobre el calor y los fenómenos extremos: "Lo esperable es que sea peor cada año"

"Lo más probable es que estemos ante los veranos más frescos de nuestras vidas", dijo hace unos días Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el organismo portavoz autorizado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El experto ha pasado por los micrófonos de Por fin para alertar sobre los efectos del cambio climático y cómo van a ser los siguientes años.

"Asusta un poco", ha reconocido, porque "lo esperable es que sea peor cada año", pero la realidad es que la ciencia lleva décadas advirtiendo de cómo el cambio climático está modificando los patrones meteorológicos. "Va a haber eventos más extremos, olas de calor más frecuentes e intensas", ha alertado Sáez. En este sentido, lo más importante es actuar cuanto antes.

"Las soluciones existen, pero el gran desafío es aplicarlas a la velocidad y escala que necesitamos. Sabemos que el clima está cambiando; ahora la pregunta es, ¿estamos ajustando las velas acorde a estos cambios?", ha reflexionado ante Jaime Cantizano, el presentador del programa.

La importancia de que los gobiernos tengan protocolos y planes de actuación

Sáez ha pedido que los gobiernos lleven a cabo políticas públicas "durante todo el año" y tengan "protocolos de actuación" previstos para que, cuando el Sistema Meteorológico Nacional, en el caso de España AEMET, mande una alerta, sepan qué hacer. "Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte", ha asegurado.

En Europa ya van más de mil muertes por calor en las últimas semanas. Por ello, aunque "no hay algo" para evitar que haga más calor, ha incidido en la importancia de tener protocolos y planes para saber cómo actuar. "Las muertes por calor son evitables", ha insistido.

Por ejemplo, se pueden implantar códigos de edificación en los edificios para mejorar el aislamiento térmico, planes de sombreado en las calles... Básicamente, hay que "planificar las ciudades para las temperaturas del futuro, porque las ciudades de hoy se planificaron con las temperaturas de 1950", ha explicado en Onda Cero.

Preguntado por la tendencia para los próximos 10 o 20 años, aunque es "difícil" saber qué va a pasar con exactitud incluso el año que viene, las tendencias que observan desde la OMM son que "los próximos años van a ser más calurosos". "Realmente tenemos que prepararnos y hay que tomárselo en serio", ha exigido.

Por qué Europa se calienta más rápido que otras zonas

Aunque los efectos se están notando en todo el mundo, Europa se calienta más rápidamente que otros lugares desde los años 90. Se estima que desde entonces, la temperatura del continente ha subido 0,5 anualmente. Esto es porque tiene "mucha proporción terrestre", que se calienta "más rápido" que el agua, ha explicado el experto.

También influye que los mares de alrededor se están calentando también y esto produce que se acumule calor. "Es como tener una caldera en la habitación de al lado", ha comparado Sáez. Toda esta combinación de factores hace que los fenómenos de calor extremo sean más frecuentes.

En consecuencia, la salud pública, la economía, la productividad, la industria... Todo se ve afectado porque se produce un "efecto cascada". Por eso, "las autoridades deben prestar atención", ha reiterado en Por fin. También ha hecho una advertencia a aquellos que dicen que hace 30 años había olas de calor. Entonces eran fenómenos "aislados y sumamente infrecuentes", pero "lo esperable es que sea peor cada año", ha sentenciado.