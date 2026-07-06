El chupinazo da inicio a las fiestas de San Fermín 2026 en Pamplona

La capital navarra afronta esta edición con un programa de 516 actos, un dispositivo de seguridad reforzado y bajo la alerta por una intensa ola de calor.

La ciudad de Pamplona ya está lista para sumergirse en su celebración más internacional. A las 12:00 horas de este lunes, 6 de julio, el tradicional chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial desatará nueve días de fiesta ininterrumpida, dando paso a los Sanfermines 2026.

Este año, el honor de prender la mecha recae en Clint Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera, subdirector de Urgencias de Navarra y enfermera de la UVI móvil de Tafalla, respectivamente.

Su candidatura, impulsada por la Peña La Escalerica y ganadora de la votación popular, busca visibilizar y agradecer la crucial labor del personal de emergencias durante el despliegue diario de las fiestas.

En plena ola de calor

El arranque festivo estará fuertemente marcado por la meteorología, ya que el centro de la Comunidad Foral se encuentra en aviso naranja por una ola de calor, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 40 grados, esperándose que los termómetros rocen los 33 grados en el momento del chupinazo.

Para evitar aglomeraciones excesivas, el consistorio ha habilitado seis pantallas gigantes en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como la Plaza del Castillo, la plaza de los Fueros, Antoniutti, Yamaguchi, Rochapea y Txantrea.

Con un presupuesto de 1,7 millones de euros, el programa oficial cuenta con 516 actos diseñados para potenciar el ambiente familiar y descentralizar las celebraciones, llevándolas a los diferentes barrios.

Novedades del programa de fiestas

Entre las principales novedades destacan la creación del Chupinazo Txiki, que se celebrará el 10 de julio en el marco del Día Infantil, y la consolidación de espacios como el ciclo 'Menudas Fiestas', que ofrecerá actividades gratuitas para menores en la Plaza de la Libertad. Asimismo, se han introducido cambios organizativos, adelantando la tradicional Mazedonia - Kalejira de las Culturas al domingo 12 de julio para celebrar el Día de la Diversidad, trasladando el escenario de Sarasate a la Plaza de San José y moviendo la feria de ganado equino al sábado 11.

La música volverá a ser el eje vertebrador de las calles con las salidas de las charangas, el tradicional festival folklórico en la plaza de los Fueros y los conciertos gratuitos en la Plaza del Castillo.

Este escenario principal abrirá sus noches con Isabel Aaiun, que arrasó con su tema “Potra Salvaje”, que empezará a las 21.30 horas. La segunda cita del primer día de fiestas, a las 23.30 horas, corresponde a la mítica formación de los años 70 Boney M, que llega a Pamplona con una de sus vocalistas originales, Maizie Williams.

Además, a las 23:00 horas del mismo día, el cielo pamplonés se iluminará con la primera colección del XXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotecnia Josman.

Amplio dispositivo de seguridad

El 7 de julio, día de San Fermín, dará comienzo la primera de las ocho trepidantes carreras matutinas con los toros de Fuente Ymbro. A esta histórica ganadería le seguirán en los días posteriores las reses de José Cebada Gago el día 8, Victoriano del Río Cortés el 9, Álvaro Núñez el 10, José Escolar Gil el 11, La Palmosilla el 12, Miura el 13 y, finalmente, la ganadería de Jandilla cerrará los encierros el 14 de julio.

Para garantizar el normal desarrollo de la multitudinaria celebración, se ha estructurado un macrodispositivo de seguridad compuesto por más de 3.700 agentes, sumando efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal, apoyados por 186 auxiliares de Protección Civil.

A nivel sanitario, Pamplona contará con cinco UVI móviles y un despliegue reforzado que este año incluye una innovadora red de cardioprotección con decenas de puntos de rescate cardíaco y taxis adaptados. En las horas previas al estallido del cohete, las instituciones han lanzado un mensaje unánime en favor del respeto mutuo, recordando de forma tajante que la convivencia pacífica y los derechos de las mujeres no se interrumpen durante los días de fiesta.