Los bomberos temen un "día complicado" en el fuego de Girona: miedo a nuevos focos por el calor y la fuerza del viento

Los Bombers de la Generalitat esperan "un día complicado" en los trabajos contra el fuego forestal iniciado el viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona), estabilizado desde anoche pero que presenta un perímetro "muy irregular" que puede provocar nuevos focos debido a las altas temperaturas previstas y a la fuerza del viento.

El jefe de intervención de los Bombers, Joan Rovira, ha declarado este domingo a los medios de comunicación que las más de quinientas personas que esta noche han trabajado en el incendio lo han hecho con mejores condiciones climáticas que ayer, por lo que están "satisfechos" pero atentos "ante un día complicado por delante".

Rovira ha precisado que el fuego ha quemado completamente ocho casas, así como otras parcialmente, además de parte de una industria y coches, y ha avanzado que los bomberos confían en que, durante el domingo, las personas desalojadas de sus viviendas puedan regresar a ellas.

Ocho personas atendidas desde el inicio del incendio

El Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Cataluña ha atendido a ocho personas desde que este viernes se originara el incendio de Les Gavarres, que ha calcinado unas 2.300 hectáreas.

El SEM atendió el viernes a cinco personas, una de las cuales tuvo que ser trasladada al centro de salud de La Bisbal. Este sábado fueron atendidas otras tres personas, una de ellas evacuada en estado menos grave al Hospital de Palamós, ha detallado en un mensaje publicado a través de su cuenta de X.

En estos momentos, el SEM mantiene desplegado un dispositivo formado por siete unidades y un equipo conjunto con los Bomberos de Cataluña.

Cierre de espacios naturales

Ante la gravedad de la situación, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció el sábado el cierre de todo el espacio natural de Les Gavarres –sin que se descarte hacerlo en otras áreas forestales de Cataluña– por el elevado riesgo de incendio, alentado por el aumento de temperaturas debido a la ola de calor, que está previsto que se alargue hasta el próximo miércoles.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el centro de mando operativo de La Bisbal d'Empordà (Girona), Illa llamó a la población a extremar las precauciones y ha pedido a los vecinos de los municipios donde sigue vigente la orden de confinamiento que permanezcan en sus hogares. Son los siguientes:

La Bisbal d'Empordà

Calonge i Sant Antoni

Platja d'Aro

S'Agaró i Castell d'Aro

Santa Cristina d'Aro

Forrallac

Llagostera y Cruïlles

Monells

Sant Sadurní de l'Heura

"Por contraintuitivo que parezca, es la forma de estar más seguros. El máximo riesgo se da cuando las personas se desplazan", aseveró el president, tras una noche en que algunos vecinos de Calonge han abandonado sus casas y se han concentrado en la calle con la intención de huir del fuego.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el jefe de Bombers, David Borrell | Europa Press

Un operario detenido por originar el fuego

Illa aseguró además que el Govern "llegará al fondo" de la investigación sobre las causas del incendio, originado por un operario que utilizaba una radial al pie de la carretera y que trabaja para una empresa que el Departamento de Territorio tiene contratada para el mantenimiento de la red viaria.

La Generalitat ha abierto un expediente informativo a la empresa donde trabaja el operario, quien fue detenido ayer por los Mossos d'Esquadra. Está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial.

El Departamento de Territorio ha recalcado que el uso de una sierra radial en una zona forestal con el nivel 3 del plan de riesgo de incendios activado "constituye un indicio de una posible imprudencia grave y de un eventual incumplimiento de las medidas de prevención de incendios vigentes".

Por su parte, los más de cien niños que estaban de colonias y que se vieron ayer sorprendidos por el incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona) han emprendido el camino de regreso a casa y ya no se encuentran en la zona del fuego, donde todavía quedan unos 18 vecinos desalojados de sus viviendas.