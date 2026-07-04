La decisiva contribución de España y el papel de Bernardo de Gálvez en la independencia de Estados Unidos

El papel de España en la independencia de Estados Unidos fue decisivo, aunque poco reconocido y supuso la victoria de las Trece Colonias frente al Imperio británico. España aportó grandes cantidades de dinero, pero no solo eso, sino también armas, munición, mantas e incluso uniformes para un ejército norteamericano desorganizado. Fue clave la intervención del español Bernardo de Gálvez, como recuerda el periodista y escritor Paco Reyero. “En palabras del presidente George Washington, la ayuda de España resulta determinante para que acabe ganándose la guerra”, explica.

El papel de las Treces Colonias frente al Imperio británico

Bernardo de Gálvez fue un militar y político malagueño que, en su papel de gobernador de Luisiana en 1777, proporcionó ayuda vital a las tropas de George Washington a través del río Mississipi. Además, lideró una exitosa ofensiva expulsando a los ingleses del golfo de México y, sin su ayuda la independencia de Estados Unidos hubiera fracasado. “Era inteligente, astuto y empezó a desarrollar una ayuda velada antes de la oficialidad de la Declaración de Independencia”, asegura Reyero.

Bernardo de Gálvez está al nivel de la Madre Teresa de Calcula o Winston Churchill

La figura de Bernardo de Gálvez fue reconocida finalmente en el año 2014 por el Congreso de los Estados Unidos, con Barack Obama a la cabeza, como “Ciudadano Honorario de los Estados”. Y su retrato fue colgado en el Senado, cumpliendo así una promesa de 1783. “No hay muchos ciudadanos honorarios, solo hay ocho y está Gálvez al nivel de Churchill, Teresa de Calcula o Lafayette”, señala.

España no solo envió armas y pólvora, sino que acabó declarando la guerra a Gran Bretaña, interviniendo militarmente en América y en Europa, como fue el asedio de Gibraltar. Bajo el reinado de Carlos III, nuestro país vio una ventana de oportunidad para debilitar a su gran rival, Gran Bretaña y- tras la Guerra de los 7 años- recuperar Florida y Menorca.