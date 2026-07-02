España - Austria, en directo: dieciseisavos del Mundial en juego
La selección española se juega el pase a los octavos de final ante Austria. El combinado de Luis de la Fuente no tiene margen de error si quiere seguir su camino en la Copa del Mundo.
En directo Actualizado a las
Salen a calentar los futbolistas de ambas selecciones al terreno de juego. Menos de una hora para que comience el partido.
Unai Simón, cerca de superar un récord histórico para España
El partido de hoy no solo será especial para España. Unai Simón repite en portería y está cerca de superar un récord histórico en la selección. El guardameta del Athletic Club está a 48 minutos de superar el récord de imbatibilidad de Iker Casillas (476).
El récord absoluto de la competición lo posee Walter Zenga con Italia, con 517 minutos, es decir, que el español está a solo 89 minutos de superarlo.
La gran curiosidad del SoFi Stadium
España y Austria se medirán esta noche a las 21:00 horas (horario peninsular) por una plaza en octavos. Lo harán en un estadio que próximamente acogerá un evento deportivo totalmente ajeno al fútbol: la natación
Y es que el SoFi Stadium será la sede de natación en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.
¡Once confirmado de Austria!
Schlager, Posch, Danso, Alaba, Laimer, Seiwald, X. Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer y Gregoritsch.
Austria, lista para el partido ante España
Portugal o Croacia, rivales en octavos
En caso de vencer en el día de hoy, España tendría que enfrentarse al ganador del duelo entre Croacia o Portugal. Un partido que tendrá lugar esta noche de madrugada a las 01:00 horas (horario peninsular).
Así sale España ante Austria
Luis de la Fuente apuesta por el mismo once que utilizó ante Arabia Saudí. Se caen Merino y Llorente respecto al último partido ante Uruguay, y entran Olmo y Pedro Porro.
Pocos cambios en un un equipo que parte como favorito ante los austríacos, aunque ya no hay margen de error. La selección afronta el primer partido de eliminatoria con dos únicos cambios y con la ilusión de clasificar a la siguiente ronda.
¡Muy buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este España - Austria de los dieciseisavos del Mundial de 2026.