Vivas da 30 días al Gobierno para resolver la crisis en Ceuta y amenaza con "acudir al Poder Judicial" si no cambia la situación

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha advertido este lunes de que acudirá al Poder Judicial para trasladar a sus máximos responsables la situación que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio, ante la "pasividad" del Gobierno en la respuesta a la crisis.

En una rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo ceutí, Vivas ha explicado que solicitará ser recibido por la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, y por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para trasladarles que Ceuta "está en peligro".

Vivas ha insistido en que la situación en la ciudad autónoma continúa lejos de la normalidad y que desconoce todavía cuántas de las 80.000 personas que entraron irregularmente permanecen en Ceuta y cuántos expedientes de devolución o expulsión se han iniciado.

Acusa al Gobierno de "maquillar" la realidad

El presidente ceutí ha denunciado una "falta de respuesta adecuada" del Gobierno central hacia "una parte de España que se ha visto atacada en su integridad territorial", y ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó a Ceuta de territorio en situación de "alto riesgo".

Ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber intentado "maquillar la realidad" durante los primeros días de agosto al afirmar que la ciudad había recuperado la normalidad en 48 horas y que únicamente permanecían unas 2.500 personas de las cerca de 80.000 que habían entrado. "La normalidad solamente puede lograrse mediante el regreso a Marruecos, de todos los que, de manera ilegal, perturbaron el orden y entraron en nuestra ciudad", ha sostenido.

Tampoco, ha añadido, conoce el Gobierno ceutí qué medidas se van a adoptar para "blindar" la frontera ni para reactivar económica y anímicamente la ciudad.

Ultimátum de 30 días al Gobierno

Vivas ha defendido que el Estado dispone de medios y capacidades suficientes para devolver a Marruecos, dentro de la legalidad, a los adultos que entraron los días 30 y 31 de julio y cree que se puede hacer en un plazo de 30 días.

Según sus estimaciones, medio centenar de funcionarios dedicados a tramitar expedientes podrían realizar unos quince al día cada uno, lo que supondría 750 expedientes diarios. Trabajando cinco días a la semana serían 3.750 expedientes semanales y unos 15.000 al mes. "Esto no es misión imposible. Esto más bien parece falta de voluntad", ha concluido.

Para lo que considera una falta de actuación del Gobierno, Vivas ha planteado que puede ser por "ineptitud", por "irresponsabilidad" al no dar importancia a hecho de que "se vulnere nuestra integridad territorial" o "para no molestar" a Marruecos, "para mantener lo que se considera unas pseudo buenas relaciones".

Ha pedido que el Estado actúe con "firmeza y contundencia" ante un "hipotético plan" de Marruecos que tenga por finalidad "golpear sucesivamente a Ceuta hasta la caída definitiva de Ceuta". El presidente ceutí ha reclamado un cambio de actitud tanto al Gobierno español como a Marruecos y ha confiado en que el país vecino colabore "de manera sincera" en las repatriaciones de adultos y menores.

Vivas ha asegurado que, pese a lo que considera una sensación de abandono, Ceuta "no se va a rendir" y que, además del Poder Judicial, acudirá a otras instituciones como las Cortes Generales, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias o las organizaciones empresariales y los sindicales para trasladarles la situación de Ceuta.