El juez Llarena levanta la orden de detención sobre Puigdemont tras la amnistía a la malversación del Constitucional

La decisión del Tribunal Constitucional esta mañana ha provocado un efecto dominó del que se ha visto beneficiado el presidente de Junts Per Catalunya, Carles Puigdemont. Y es que la sentencia del tribunal, ha provocado que el juez Llarena deje sin efecto la orden de detención sobre uno de los líderes del 'procés'.

El magistrado de la Sala Penal del Supremo ha dictado un auto en el que deja sin efecto, con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig.

La decisión se adopta tras hacerse pública por el Tribunal Constitucional la estimación del recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa frente a la resolución que denegó, en un primer momento, la aplicación de la amnistía al delito de malversación.

Puigdemont podrá regresar a España

El instructor de la causa explica en el auto emitido hoy que, aunque todavía no se dispone del texto íntegro de la sentencia referida a Dolors Bassa, la coincidencia de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, sin anticipar una conclusión definitiva, que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de las órdenes de detención mantenidas por un auto suyo del 1 de julio de 2024.

Por ello, el magistrado solicita revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia de amparo y resolver sobre sus consecuencias.

El auto indica que el alzamiento de la orden de detención no es ejecución anticipada de la sentencia constitucional ni extensión automática de su fallo a quienes no fueron recurrentes, sino ejercicio de la facultad del juez para revisar de oficio medidas personales teniendo en cuenta la nueva situación y el derecho a la libertad reconocido por el artículo 17 de la Constitución.

Además, añade que la orden de detención podría ocasionar una privación de la libertad improcedente y cuyo perjuicio no quedaría eliminado por su posterior alzamiento. Frente a ese riesgo, el juez considera proporcionado dejar provisionalmente sin efecto las órdenes.

Tal y como informa Eva Llamazares, periodista de esta casa, el expresidente podrá regresar sin riesgo a España después de que el TC haya considerado que la malversación no supusiera "corrupción privada".

No obstante, a pesar del levantamiento, fuentes cercanas al expresidente aseguran que Puigdemont demorará su regreso hasta que el Tribunal Supremo le aplique la amnistía y archive la causa que se dirige contra él.

La amnistía no extingue la responsabilidad penal

Por último, el auto del juez recoge que el alzamiento de las medidas no declara aplicable la amnistía, ni extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes.

Cuando se conozca la sentencia al completo, el instructor decidirá sin demora sobre la confirmación o modificación de la decisión que ahora se adopta, mediante resolución motivada y con observancia de los trámites legalmente exigibles.

De esta forma, Llarena acuerda comunicar de manera inmediata el levantamiento de las órdenes a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, y resto de autoridades a las que se hubiesen remitido, pidiendo que se abstengan de la detención.