Apenas queda una semana y media para las elecciones generales del 29 de noviembre y los candidatos continúan su ronda de entrevistas en los medios de comunicación. En el caso de Pedro Sánchez, ha acudido a Espejo Público, en Antena 3, donde ha ofrecido su visión respecto a la gestión del Gobierno durante estos casi ocho años.

"Ya he asumido la responsabilidad política en los casos que me han afectado"

El candidato socialista ha sido preguntado respecto a los recientes accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, recalcando que "ya he asumido la responsabilidad política en los casos que me han afectado". "Hemos respondido siempre de la misma forma, dando la cara, asumiendo las responsabilidades. El ministro de Transportes dimitió tras el triste accidente de Urda. Todos los gobiernos se enfrentan a tragedias. El PSOE no pidió la dimisión cuando el accidente de Angrois", ha declarado.

Sánchez ha hecho hincapié en esto último, asegurando que "Mazón, que yo sepa, no ha dimitido y sigue siendo diputado, añadiendo que "la señora Ayuso, con una decisión tan dramática en la pandemia, no derivando a los mayores de las residencias, no ha asumido ninguna responsabilidad política". "Entendemos que hay que rendir cuentas, en el caso de Óscar Puente, esa dimisión", sostiene.

En relación a su ausencia en el funeral por las víctimas del accidente de Urda, ha declarado que "el consuelo de las víctimas tras el accidente de Urda es lo más importante". "Hemos elevado las indemnizaciones; es imposible sustituir la pérdida de un ser querido, pero hemos mejorado las indemnizaciones, el apoyo psicológico, también lo que tiene que ver con las soluciones a estas tragedias. No cambié el funeral de Urda por un podcast. No era justo cuando se producía esa misa".

Ha querido recalcar que "en todas las tragedias, cuando ha habido pérdidas, el Gobierno ha estado presente. Cuando han tenido voluntad de hacer un funeral de Estado, he estado. Todavía no se ha logrado ese momento para celebrar esa ceremonia de Estado, pero desde el Gobierno estamos dispuestos".

"Los reales y los ficticios"

"He sufrido casos de corrupción, los he sufrido", ha comentado Sánchez, algo que le ha reprochado la presentadora, sugiriendo que como tal "no ha sufrido", sino que es "un agente activo". El candidato socialista le ha contestado que es "responsable político de todas las decisiones y los nombramientos que hago como presidente". "Si comparamos mi etapa con etapas previas, la corrupción ha estado presente en Ábalos, pero hablamos de un solo ministro", añade, recalcando que "hay casos de corrupción reales y que son ficticios: los de mi mujer y mi hermano, el caso del fiscal general del Estado, igual. Está sobre la mesa indultarle, pero efectivamente es una decisión que tenemos que tomar".

Respecto al caso de Zapatero, ha explicado que "nunca me ha preguntado por el estado de ninguna empresa, tampoco de Plus Ultra". "Nosotros creamos un fondo para rescatar a través de préstamos a muchas empresas afectadas por la pandemia, el transporte aéreo, por ejemplo. Rescatamos a todas las compañías aéreas y logramos salvar el sector del transporte aéreo. Ningún rescate ha sido tumbado por la Justicia europea", explica, respecto a Plus Ultra y Air Europa.

También ha mantenido que "para una diáspora tan importante de venezolanos y también de españoles en Venezuela, el perder la licencia de vuelo era un problema y eso también justificó desde el punto de vista político el préstamo que se le concedió".

En relación a su mujer, sostiene que "Begoña Gómez trabajaba en un puesto que renuncia cuando llego a ser presidente. Ya daba cursos de posgrado en la Complutense y a ella se le ofrece una cátedra extraordinaria que no necesita tener esa titulación. La colaboración del Instituto de Empresa con Air Europa viene de antes de la colaboración de Begoña Gómez".

Por último, Susanna Griso le ha cuestionado el caso de la jueza Biedma y su vinculación con el clan de los Rochos. "En este caso, me pierdo", ha declarado Sánchez. "El propio auto del juez Pedraz señala que no hay ningún tipo de vínculo entre este caso y el PSOE. Absoluta condena si hubiera pasado alguna situación mala".

"Discrepo de manera rotunda de la instrucción de la jueza Biedma de este caso", añade, manteniendo que "no hay vinculación entre el PSOE y el caso de la jueza, que caiga la responsabilidad en quien lo haya relacionado". "Absoluta colaboración, pero ya digo que la instrucción de forzar como se fuerza simplemente por el hecho de que David o Begoña sean mi hermano y mi mujer, se ha pasado una línea roja. Tiene que ver con la imposibilidad del PP de ganar las elecciones", sugiere.

Su previsión para las elecciones generales

"Voy a poder formar Gobierno, vamos a por 176 escaños progresistas. España ha avanzado de manera sustantiva y aspiramos a cuatro años más de avances. Avanzar no es viajar al pasado, como proponen Feijóo y Abascal. A partir de ahí, las encuestas me han dado por jubilado hace muchos años y aquí sigo cotizando en la Seguridad Social", ha explicado a Sussana Griso.

Griso le ha cuestionado que haya una gran cantidad de votantes del PSOE en 2023 que ahora vayan a votar a la derecha: "Puede haber votantes que se hayan sentido decepcionados o desmovilizados por algunas cuestiones no logradas, todo lo que tiene que ver con vivienda, pero si tenemos esa mayoría a partir de noviembre, podremos avanzar. Necesitamos construir y regular, y la cuestión con PP y Vox, porque son competencias compartidas, actúan como el perro del hortelano, ni regulan, ni dejan regular".

Finalmente, sostiene que "somos la gran economía que más va a crecer y más empleo va a concentrar. España está avanzando, no significa que esté satisfecho, pero está mejor que en 2018 y nuestra aspiración es que esté mejor en 2030".