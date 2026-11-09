Rafael Pérez Andújar, el padre granadino que busca viajar a Japón para acompañar a su hijo tras ocho años en estado vegetativo

Ocho años después del accidente que cambió para siempre la vida de su familia, Rafael Pérez Andújar mantiene un objetivo: regresar a Japón para estar junto a su hijo, Rafael Pérez Garijo. Este granadino, que entonces residía en Osaka con su mujer, sufrió un grave accidente de tráfico el 9 de noviembre de 2018, cuando un camión de la basura lo arrolló mientras circulaba en bicicleta de vuelta del trabajo. Desde entonces permanece en estado vegetativo en una residencia especializada del país nipón.

Su padre ha contado en Onda Cero Granada que la situación de Rafael Pérez Garijo ha empeorado durante los últimos meses. Después de años en los que su estado se había mantenido relativamente estable, los médicos han advertido a la familia de que su fallecimiento podría producirse durante este invierno. Ante esta perspectiva, Rafael Pérez Andújar quiere viajar cuanto antes a Osaka para acompañarlo. «Lo único que quiero es llegar y estar a su lado, poder tocarlo. Solamente tocarlo», ha explicado.

La posibilidad de trasladar a su hijo a España en un avión medicalizado resulta económicamente inasumible. Su padre calcula que una operación de estas características podría costar entre 200.000 y 300.000 euros, además de las dificultades médicas y logísticas que entrañaría. Los profesionales que atienden actualmente a Rafael Pérez Garijo desaconsejan su traslado debido a su delicado estado de salud.

Por eso, su padre ha decidido centrar sus esfuerzos en conseguir los recursos necesarios para desplazarse hasta Japón. Los billetes de avión más económicos que ha localizado rondan los 1.600 o 1.800 euros, mientras que un alojamiento próximo a la residencia podría costar entre 700 y 800 euros mensuales. A estos gastos habría que sumar la manutención y el resto de necesidades durante su estancia.

Una novela que de ficción histórica para financiar el viaje

Para recaudar el dinero, Rafael Pérez Andújar ha recurrido a la literatura. En lugar de organizar una campaña de donaciones convencional, ha escrito y autoeditado La custodia de Alma, una novela de ficción histórica que ya puede adquirirse a través de Amazon.

La obra está ambientada en el año 1203 y aborda cuestiones como el poder, el silencio y la memoria. La mayoría de sus personajes son figuras históricas reales, aunque la protagonista y algunos otros son fruto de la ficción. La trama parte de una premisa singular: la existencia de una máquina imposible oculta bajo la tumba de un apóstol y de una imprenta anterior a la de Gutenberg.

El autor ha tenido que sacar adelante el libro con cierta urgencia y encargarse personalmente de todo el proceso: desde la escritura hasta la portada, la edición y la corrección. Reconoce que le habría gustado disponer de más tiempo para buscar una editorial y trabajar con mayor tranquilidad, pero el empeoramiento de la salud de su hijo le ha llevado a acelerar su publicación.

La novela, además, no relata directamente la tragedia familiar. Rafael Pérez Andújar ha preferido construir una historia de ficción que permita a los lectores acercarse a su trabajo literario y, al mismo tiempo, contribuir a su objetivo de viajar a Japón.

Ocho años con la vida suspendida tras una llamada

Durante la entrevista, Rafael Pérez Andújar ha reconocido la enorme dificultad de convivir durante ocho años con la situación de su hijo. «Es como si la vida se hubiera congelado en el momento de la llamada», ha explicado. Aunque continúa con su vida cotidiana en Granada, asegura que su pensamiento permanece constantemente en Osaka, pendiente de la evolución de su hijo.

El hijo tiene actualmente 41 años y recibe atención permanente en un centro especializado. Los gastos de su asistencia están cubiertos por el sistema sociosanitario japonés, una circunstancia que su padre ha agradecido expresamente. También ha destacado el trato recibido por los profesionales que lo atienden y ha asegurado que no tiene ninguna queja del sistema de atención japonés.

Rafael Pérez Andújar ha recordado igualmente el apoyo de su entorno más cercano. De hecho, pudo desplazarse a Japón poco después del accidente gracias a que sus compañeros de trabajo le ayudaron a sufragar tanto el billete de avión como la estancia.

El padre también ha hablado abiertamente del impacto que estos años han tenido en su salud. Ha explicado que ha sufrido problemas importantes, entre ellos cefaleas en racimo, y ha agradecido la atención recibida por parte del sistema público de salud español.

Ahora, cuando se cumplen ocho años del accidente, Rafael Pérez Andújar vuelve a mirar hacia Japón. Su intención es conseguir los recursos necesarios para regresar a Osaka y acompañar a su hijo en esta última etapa. La publicación de La custodia de Alma es la iniciativa con la que espera hacer posible ese viaje.