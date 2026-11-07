Los contratos bajo la lupa de la Fiscalía Europea: el cambio del LZB por ERTMS y los de renovación, seguridad y comunicación de la línea Madrid-Sevilla

La investigación de la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en el AVE tras el accidente de Urda lleva varios días en marcha y había comenzado justo después del accidente que se cobró la vida de 69 personas, según ha podido saber Onda Cero.

El posible fraude que investiga la Fiscalía es sobre el dinero de los fondos destinados a mejorar la seguridad de la alta velocidad española. Una vez ocurrido el accidente, comenzó la preocupación del organismo europeo.

La preocupación de la Fiscalía comenzó poco después del accidente en Urda

Tal y como explica Eva Llamazares en Noticias fin de semana, la preocupación de la Fiscalía Europea se produjo desde momentos posteriores al accidente, cuando trascendió que Adif había llevado a cabo adjudicaciones con fondos europeos relacionadas con el posible origen del siniestro.

Tras pasarse todo el puente recabando datos y verificando la existencia de fondos comunitarios afectados, el pasado martes arrancó la investigación, cuentan a Onda Cero fuentes de las pesquisas, y se acordó enviar a la UCO a Adif, al Tribunal de Cuentas y a la Agencia de Seguridad Ferroviaria para recopilar información de varias adjudicaciones.

Los contratos que se investigan

Entre los contratos bajo la lupa: el de la sustitución del sistema automático de seguridad LZB por el ERTMS, que es el que impone la armonización europea, adjudicado por 77,5 millones de euros.

Hay más diligencias en marcha, todas relacionadas con contratos relativos a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en esa línea Madrid-Sevilla, que ya tenía abierta otra investigación europea tras el accidente de Adamuz.