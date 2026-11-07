Julia Otero: "Los norteamericanos le han hecho una peineta histórica al señor de la Casa Blanca"

Acaba la semana en que los norteamericanos le han hecho una peineta histórica a ese señor que antes pusieron en la Casa Blanca.

El movimiento MAGA, 'Make America Great Again', era, sobre todo, la reivindicación de una América blanca, masculina, heterosexual y armada hasta los dientes. Pues bien, solo dos años después, los gringos han colocado en el Senado a un musulmán, una hispana, un homosexual, una descendiente de esclavos, un señor con discapacidad, una indígena y un negro.

Ahí donde más dolía, en estados donde los demócratas eran una especie en extinción desde hace décadas, incluso donde los sondeos ni lo vieron venir, ahí es donde los electores han dado una solemne patada en el culo al señor que presumía literalmente de que todos le besaban el culo. ¿Se acuerdan de aquellas declaraciones?

La paliza electoral ha sido de tal calibre que ni Trump se ha atrevido a sacar a aquella turba de tipos con cuernos y pieles en la cabeza que gritaban "fraude" en el 2021.

El tsunami azul tiene otra particularidad: los demócratas elegidos se sitúan sin complejos en la izquierda; algunos se definen como socialistas democráticos, palabra maldita en los USA hasta que llegó Mamdani a Nueva York y él empezó a sacudirse los complejos.

No hay que olvidar, sin embargo, que Trump, como el dinosaurio de Monterroso, sigue allí dos años más y no es esa clase de persona que acepta una derrota sin revolverse.

Lo iremos viendo con el paso de las semanas, pero al menos esta que acaba tiene una gran sonrisa planetaria. Bueno, sonríen todos menos la internacional ultra, claro, esa a la que la señora Ayuso no para de condecorar.

Buenos días a la buena gente.

Foto: Onda Cero