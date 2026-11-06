La Fiscalía europea investiga un posible fraude de fondos comunitarios en el mantenimiento de la línea del AVE Madrid-Sevilla

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ondacero.es | EFE

Madrid |

Trenes de alta velocidad/ EFE/ Rodrigo Jiménez
Trenes de alta velocidad | EFE/ Rodrigo Jiménez

Fiscalía Europea abre segunda investigación por posible fraude en el mantenimiento del AVE

La Fiscalía Europea (EPPO) informó este viernes de la apertura de una segunda investigación sobre posible fraude de fondos europeos en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en la línea de AVE Madrid-Sevilla tras el accidente del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo).

El organismo europeo está llevando a cabo "medidas de investigación" en la sede de ADIF en Madrid, así como en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El pasado 20 de marzo, la EPPO ya abrió de oficio otra investigación en los mismos términos tras el accidente que tuvo lugar en enero en la localidad cordobesa de Adamuz.

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