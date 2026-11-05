Quién es Cristian Corvillo, el exchófer de Pedro Sánchez detenido en la operación de la UCO por el caso Koldo

La operación llevada a cabo por la UCO esta mañana por orden del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, se salda, por el momento, con seis detenidos.

Este jueves, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han presentado en la sede de Adif para solicitar información relacionada con la nueva pieza separada abierta por el juez Moreno en la investigación que sigue del caso Koldo. También, horas antes, registraban el domicilio de José Luis Ábalos en Valencia, en el marco del mismo operativo.

Otro de los registros se ha practicado en Córdoba, en el domicilio del empresario Cristian Corvillo, afiliado al PSOE y también vinculado al comisionista Víctor de Aldama.

¿Quién es Cristian Corvillo?

Cristian Corvillo, cordobés natural de Peñarroya-Pueblonuevo, es militante del PSOE desde el año 2002. Consiguió hacerse un nombre gracias a Luisa Ruiz, la exalcaldesa socialista de la localidad natal de Corvillo, que acabó condenada a 10 años de prisión por prevaricación, fraude de subvenciones, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación en el conocido caso Rocket.

La gira de Sánchez por los municipios de Córdoba y otras provincias andaluzas le llevó a convertirse en el chófer y asistente del futuro presidente del Gobierno, hasta el punto de que Sánchez tuvo unas palabras de agradecimiento públicamente por su "trabajo silencioso y desconocido".

Tras la caída de Luisa Ruiz, se le abrió un expediente de expulsión que acabaría desapareciendo con la victoria de Pedro Sánchez en las primarias, recuperando así su militancia.

Varios medios recalcan su relación con Carmen Calvo y José Luis Ábalos, de los que no faltan tweets y retweets elogiando su gestión en su perfil de X. En esta red social podemos encontrar distintas pruebas de su relación, tanto con Calvo y Ábalos como con Pedro Sánchez, el cual defendió con capa y espada, al menos en redes sociales, durante las primarias socialistas de 2017. "Estoy perplejo, ahora sí vale un congreso express y unas primarias en tres semanas...", escribía en Twitter, en referencia a Susana Díaz.

Su vinculación con Koldo

Corvillo comenzó a adquirir relevancia judicial al aparecer en las investigaciones de la Guardia Civil en relación a Koldo García y Víctor de Aldama, tras ser uno de los principales investigados en las causas relacionadas con la adquisición de mascarillas durante la pandemia y con el presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.

Como revela El Español, el hermano de Cristian, Rubén Corvillo, a través de su empresa Gestión de Proyectos Integrales y Servicios Profesionales SL, llegó incluso a pagar el aval para que Aldama obtuviera la cesión gratuita de dos edificios municipales en San Roque (Cádiz) para explotarlos como hoteles durante 40 años sin tasa alguna. De esta forma, Aldama pudo acceder a la explotación del Edificio Rafael Alberti y la casa natal de Juan Luis Galiardo, convertidos en un hotel boutique y apartamentos de lujo.

Por su lado, Cristian Corvillo aparece en la documentación del caso en varias ocasiones, destacando la sospecha de que pudiese haber intermediado en la compra de un inmueble en el lujoso barrio de La Moraleja.

Esta relación con Aldama y Koldo le llevó a comparecer en el Senado el 19 de marzo de 2025, donde se acogió a su derecho a no responder a las preguntas formuladas por los senadores. Como se escucha en el audio adjunto, recalcó que desconocía la posición exacta que los investigadores le atribuían dentro de las pesquisas, aunque sí reconoció que su nombre aparecía en algún informe de la Guardia Civil.

Además, hace apenas unos meses, en septiembre de 2026, Corvillo declaró como testigo ante el juez Pedraz en la investigación sobre el presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos.

Intervención de Cristian Corvillo en el Senado