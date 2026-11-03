El juez ordena una investigación internacional sobre la autoría de la marca 'T' hallada por Yanes en las joyas de Zapatero

El juez Calama ha ordenado a la a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional una investigación internacional sobre la autoría de una marca, un punzonado muy específico con la letra T, hallado por la joyería Yanes en las joyas de Zapatero para averiguar quién fue el fabricante de origen.

En una providencia, el instructor del caso Plus Ultra explica que la Policía "deberá solicitar" la colaboración de Interpol y Europol si lo considera necesario, todo ello con el objetivo de esclarecer quién se encargó de realizar el punzonado de las piezas.

El magistrado da este paso después de recibir el segundo informe pericial de las joyas intervenidas al expresidente socialista elaborado por la joyería Yanes, que valoró en 1,02 millones de euros las piezas y apuntó como hipótesis "muy probable" que fueran de origen asiático.

Qué puede ser la letra T hallada en las joyas

En el informe pericial que la joyería Yanes entregó al juez José Luis Calama, al que accedió Onda Cero, se señala que los tres aderezos de collar, pendientes, sortija y brazalete encontrados en mayo en el despacho de Zapatero podrían tener un valor de 1.023.320 euros, frente a los más de 1,3 millones de la primera tasación, hecha por Ansorena.

En el peritaje elaborado por Ansorena, se indica que las piezas localizadas en la caja fuerte del expresidente fueron "elaboradas por el mismo orfebre" y son de "fabricación simultánea". Comparten "mismo metal, mismo estilo, misma aleación, mismo engaste, igual concepto de pieza y mismos acabados" y no proceden de países árabes.

Además, en las doce joyas de mayor valor se advierte "claramente" un punzón rectangular cuyo eje central es "una T mayúscula, acompañada por un 18 a su izquierda y una letra K a la derecha". Para los peritos de Yanes, este detalle lleva a considerar que "el fabricante probablemente responda a la inicial T" y que el 18K "se refiere a la ley de su metal".

La marca que se aprecia en las joyas investigadas de Zapatero y que incluye Yanes en su informe | ondacero.es

La firma madrileña indicaba que el punzón, con esta letra T de "especial diseño" es una imagen que, "con una investigación exhaustiva a nivel internacional", podría conducir al fabricante de origen.

Señalaba además que "el hecho de que no aparezca la firma del joyero demuestra que el conjunto no ha sido adquirido de una marca de alta joyería de reconocido prestigio" y hacían hincapié en la "falta de certificaciones y la ausencia de packaging de alta joyería".

Por qué se le está investigando al expresidente Zapatero

El magistrado investiga a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su supuesta mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

El juez también imputó al expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando tras la incautación de las joyas de su despacho, que en una tasación preliminar arrojaron un valor de 1,3 millones de euros.

Zapatero atribuyó el origen de estas joyas a un regalo del rey de Arabia Saudí tras una visita oficial a España en junio de 2007. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, apunta que el expresidente pudo haber cometido un presunto delito de malversación al quedarse este regalo y no entregarlo a Patrimonio del Estado.