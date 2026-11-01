Julia Otero: "El trumpismo sobrevivirá a Trump"

Acaba una semana que ha sido larga y cruel. Y la próxima, empieza el martes para millones de españoles porque mañana es festivo en más de media España.

Ese martes, por cierto, día 3, es un día marcado con un asterisco muy grande para la geopolítica. Puede ser el principio del fin de Donald Trump si las elecciones de medio mandato confirman los pronósticos de la demoscopia.

Hay medios norteamericanos que hablan de tsunami azul, o sea, de los demócratas. Los colores en USA van al revés que aquí. Los rojos son los republicanos y los azules, los demócratas.

Aunque ese vuelco ocurra, que está por ver, el trumpismo sobrevivirá a Trump porque ha actuado en la aldea global como una infección vírica. Y de momento no se encuentra la vacuna.

Mientras, Europa asiste a un movimiento de miles de jóvenes en las calles. Una minoría violenta dispuesta a reventarlo todo que está oscureciendo las reivindicaciones justas de cientos de miles de personas, sobre todo de la generación Z. Lo vimos ayer en Francia y Alemania con muchos altercados a última hora.

También la Policía española ha tenido una noche en alerta en las grandes ciudades, aunque finalmente y por suerte, el único terror fue el de algunos disfraces de Halloween.

El mundo no parece un lugar feliz precisamente, sino un escenario extraño en el que todo parece estar acabando sin saber en realidad qué es lo que está naciendo.

Y con esas cartas hay que jugar la partida. Pero que quede claro: inasequibles al desaliento.

Buenos días a la buena gente.

Foto: Onda Cero