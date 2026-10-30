Marta García Aller responde a la comparecencia de Puente: "Puede que tenga razón el ministro y todo sea un error humano, el suyo"

Déjame que te cuente qué decía el ministro Óscar Puente hace 48 horas. Al poco de suceder el choque de trenes en Urda que ha causado 69 muertos y más de medio centenar de desaparecidos. El ministro calificó el accidente de inasumible e inexplicable.

Los operarios a los que se refiere el ministro son humanos. Y lo que está diciendo que cometieron es un error. Así que eso se parece bastante a un error humano. Que es en lo que el ministro sigue haciendo hoy hincapié. En las órdenes que fallaron en el centro de control de Atocha. Pero el día del accidente fallaron muchas otras cosas. Cosas que, además, llevaban tiempo fallando.

El sistema de seguridad LZB que falló en Urda, hoy el ministro ha reconocido que se ha caído 170 veces, 170, a lo largo del año. Ha dicho también quees una cifra normal.

Hace 13 meses al ministro sí le parecía importante la renovación del antiguo sistema de seguridad. Un sistema de seguridad del año 92. Esa renovación se ha retrasado. Las incidencias se multiplican. Pero el ministro, al preguntarle por su responsabilidad en el mantenimiento del sistema, ya no veía tanta urgencia en la renovación ni problema en el retraso.

El ministro al preguntarle por su responsabilidad en el mantenimiento del sistema, ya no veía tanta urgencia en la renovación

Veintitrés días antes del accidente de Urda, el 5 de octubre, el CEO de la compañía italiana Iryo, Fabrizio Favara, alertó en el Senado de que las desconexiones del sistema de señalización LZB en la línea Madrid-Andalucía inmovilizaban sus trenes y dificultaban la reanudación del servicio.

Hoy el ministro ha dicho que podría tener que Iryo podría tener que hacer una inversión para adaptarse. Es decir, tampoco de esto se hace responsable. Echar balones fuera no es aclarar las circunstancias de un accidente.

Dar ruedas de prensa de dos o tres horas no es ser transparente. Es utilizar esas palabras para aclarar lo que pasa, no para decir una cosa y luego negar que se ha dicho; o para negar la relevancia de todos los fallos que curiosamente dependen del Gobierno y subrayar todos los demás.

Ser transparente no es decir más palabras. Igual que hacerse responsable de algo, no es decirlo, sino hacerlo. Y en política, la responsabilidad, ministro, se asume dimitiendo. Así que puede que tenga razón el ministro Puente y todo sea consecuencia de un error humano. El suyo.

En política, la responsabilidad, ministro, se asume dimitiendo

Tiempo tendremos para hablar de mucho más que de Óscar Puente, aunque si analizásemos la comparecencia entera del ministro no dejaría tiempo para nada más. Tal vez sea esa la estrategia. Abrumar con más palabras que respuestas. Óscar Puente admite que la ciudadanía ha perdido la confianza en la seguridad el tren, lo que no admite es que también la ha perdido en él.

Pero cómo va a ayudar a recuperar la confianza que lo diga el mismo que ya lo prometió tras el accidente de Adamuz. Ya entonces dijo que tomaría medidas para que un accidente en la alta velocidad no se volviera a repetir. Y se ha repetido. Claro que es inasumible.

Tal vez sea esa la estrategia. Abrumar con más palabras que respuestas.

Sobre todo mientras, en el segundo día de luto, continúa la investigación y la identificación de las víctimas. En Toledo, todavía 70 familias aguardan noticias de sus seres queridos desaparecidos. Las cifras oficiales siguen hablando de 69 fallecidos del total de 558 pasajeros que iban en los trenes.

La que ya está buscando responsables es la jueza Aristea Afroditi Ortiz, la titular del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) que se encarga de la investigación. La jueza ha declarado secreta la investigación del accidente de tren de Urda.

Hoy hemos sabido que el trabajador del centro de control de Adif que dio la orden al tren AVE de reanudar la circulación se ha negado a declarar ante la Guardia Civil.

Además, el organismo encargado de realizar la investigación técnica del accidente, todavía no ha interrogado a los maquinistas y responsables de circulación "al no encontrarse en condiciones de someterse a entrevistas”.

A todo esto, sindicatos, maquinistas y expertos ferroviarios llevan días insistiendo en que antes de extraer conclusiones sobre el accidente hay que saber qué veía el controlador en las pantallas cuando dio la orden al AVE de ir a "marcha normal". Y piden revisar EL SISTEMA, las condiciones de trabajo y estrés al que están sometidos los operarios. Eso, ministro, también es un factor humano.