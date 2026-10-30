Una explosión en la fábrica de municiones en Granada provoca una intensa columna de humo

Una explosión en la fábrica de municiones de La Fargue en Granada ha provocado una intensa columna de humo que se aprecia desde toda la ciudad. Según informa Protección Civil de Granada, en torno a las 8:58 se ha producido una fuerte explosión en la zona de la fábrica de municiones con una nube de humo tipo hongo y una onda expansiva que se ha sentido en muchas viviendas próximas de la capital.

Al menos tres personas han resultado heridas de carácter leve con lesiones auditivas por la explosión, según ha informado la Policía Nacional. Varios vecinos han contado a Onda Cero Granada cómo, tras la detonación, han sentido cómo se han movido y vibrado sus casas y han pensado que se trataba de otro terremoto.

La fuerte detonación, que ha sido sentida en municipios próximos como Fuente Vaqueros o La Zubia y ha levantado una nube de humo tipo hongo. Según las informaciones trasladadas desde UGT, al parecer se estaba realizando una prueba rutinaria cuando algo ha fallado, "pero el sitio estaba perimetrado y no había personas cerca".

Hasta el lugar se han desplazado distintas dotaciones policiales, como los Tedax, Seguridad Ciudadana y la Policía Científica, que realizan en la zona una inspección técnico-policial, además de los bomberos, Policía Local, Guardia Civil y efectivos sanitarios.

La Policía Nacional ha establecido un primer cordón de seguridad y otro segundo para asistir a vecinos y viandantes que pudieran necesitar ayuda.

El Fargue es una localidad que está situada dentro de El Albaicín en Granada. Precisamente, la semana pasada volcó un camión de granadas en la carretera de esta fábrica de municiones.

"Han funcionado las medidas de seguridad y se puede decir que las consecuencias han sido mínimas. El trabajo que se estaba haciendo se hace por control remoto, en una celda, y ha detonado el material activo, pero a los trabajadores no les ha afectado", declara un extrabajador de la fábrica y vecino de El Fargue.