Última hora del accidente de tren en Urda, en directo: al menos diez muertos y decenas de heridos en el choque entre un AVE y un Iryo
Dos trenes de Alta Velocidad, de las compañías de Renfe e Iryo, han impactado cerca de Urda (Toledo), lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones. Las autoridades confirman al menos 10 muertos y decenas de heridos. Castilla la Mancha activa el plan de Emergencias y la Comunidad de Madrid envía dotaciones de bomberos y del Summa. El ejecutivo y los partidos han cancelado su agenda.
El teléfono de atención a los familiares es 900 10 10 20.
"El golpe ha sido tremendo", el testimonio de Roberto Gómez, compañero de Radioestadio, que se encontraba en el AVE en dirección a Sevilla
"Estamos preparando un pabellón que me ha pedido Protección Civil", el alcalde de Urda se dispone a acoger a los heridos por el alcance de los dos trenes
En directo Actualizado a las
El alcalde de Urda detalla el plan para afectados
Manuel Galán explica en Más de uno, con Rafa Latorre, que el Ayuntamiento prepara un pabellón municipal a petición de Protección Civil para atender a posibles heridos y afectados por el accidente ferroviario. El regidor asegura que los vecinos están preocupados y que el municipio está a disposición de los servicios de emergencia.
"Estamos preparando un pabellón que me ha pedido Protección Civil": El alcalde de Urda se dispone a acoger a los heridos por el alcance de los dos trenes
¿Qué está ocurriendo en la línea Madrid-Andalucía para que haya otro accidente?
Rafael Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario, ha explicado que "ya lo decíamos cuando el accidente de Adamuz, había que hacer una auditoría porque no nos cuadraban muchas cosas".
"La línea no está bien", declara, explicando que "el sistema LZB es el que hace una gestión del tráfico del tiempo real, es lo que protege la circulación, es lo que debe haber fallado".
Andalucía envía UVI móviles para la atención a afectados
La Junta de Andalucía ha enviado UVI móviles y un vehículo de apoyo logístico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para el apoyo a la atención a las personas afectadas en el accidente en el que han colisionado dos trenes de alta velocidad a la altura de la estación de Urda (Toledo).
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado en la red social X que el Gobierno andaluz sigue "muy de cerca" este accidente ferroviario entre dos trenes de pasajeros de Renfe e Iryo ocurrido a primera hora de este miércoles con al menos diez muertos.
El Ejecutivo autonómico está en contacto con las autoridades para conocer la evolución de la situación, ha precisado Sanz, quien ha trasladado el apoyo de los andaluces a las personas heridas y a sus familias. Asimismo, ha trasladado su agradecimiento a los equipos de emergencia que trabajan en el lugar.
El Ayuntamiento de Madrid envía bomberos y Samur
El Ayuntamiento de Madrid ha enviado efectivos de Bomberos y Samur-Protección Civil a la estación de Los Yébenes para colaborar en las labores de rescate tras el choque de trenes que ha causado víctimas mortales y numerosos heridos, según ha informado en declaraciones a los medios el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. El regidor ha expresado este miércoles su conmoción por el accidente, que ha calificado de "gravísimo", a falta de saber más información, y ha trasladado su apoyo a los familiares de las víctimas y a los servicios de emergencia que trabajan en el lugar.
El alcalde ha pedido a la ciudadanía que se informe a través de los canales oficiales y ha considerado "más que adecuada y más que razonable" la suspensión de los actos de campaña electoral ante la gravedad del suceso, aunque ha precisado que todavía no se conoce el alcance completo del accidente. Asimismo, ha indicado que el Consistorio ha puesto sus recursos de seguridad y emergencias a disposición de los equipos que trabajan en la zona para colaborar en el rescate de posibles personas atrapadas y en la identificación de las víctimas.
Piden la incorporación de la UME
Castilla-La Mancha ha elevado a nivel 2 el plan de Emergencias tras el siniestro en Urda y ha pedido la incorporación de la UME para tratar de ayudar.
Umberto, pasajero un tren a 5 kilómetros del accidente
Umberto habla con Latorre en Más de uno tras quedarse parado a 5 kilómetros del accidente en otro tren no afectado: "El accidente está a 5 kilómetros delante nuestro, nosotros estamos parados, han abierto las puertas de los laterales. En un principio, nos queríamos llevar para Ciudad Real, pero como estamos tan cerca del accidente, no podemos al no haber tensión. La solución era dar marcha atrás y volver, pero no pueden dar tensión. Estamos en medio de la nada".
La reacción de Sánchez
Emergencias Castilla-La Mancha eleva a 46 la cifra de fallecidos
Otras fuentes locales como Protección Civil o Emergencias de Castilla-La Mancha elevan la cifra de fallecidos a 46 tras el accidente producido en Urda.
Imagen del Iryo siniestrado
900101020, número habilitado para asistir a familiares de los viajeros
Renfe ha habilitado el 900101020 como teléfono dentro del plan de asistencia a las víctimas de accidentes y sus familiares.
El alcalde de Los Yébenes, en Más de uno
Jesús Pérez, alcalde de Los Yébenes, atiende a Rafa Latorre en Más de uno: "Es muy complicada la situación. Había un tren parado, otro le ha alcanzado y se han caído por el terraplén. Estoy aquí para todo lo que podamos hacer".
Hablamos con Jaime, pasajero de otro tren no afectado que iba a Madrid
Jaime, que había cogido un tren desde Sevilla a primera hora, se ha quedado parado en Ciudad Real a causa del accidente: "El revisor nos ha dicho que el cable se había quedado sin tensión. A los cinco o diez minutos, hemos empezado a ver la noticia del accidente a pocos kilómetros de aquí. Primero nos habían dicho que no había tensión, nos han tenido aquí mintiéndonos sin decirnos nada y ahora nos tienen parados, con todo cerrado. Hasta Ciudad Real, hemos ido sin ningún tipo de problema".
Ayuda de la Comunidad de Madrid hasta Urda
El alcalde de Urda, en Más de uno
El alcalde de Urda detalla el operativo para ayudar a los afectados: "La policía local, la Guardia Civil, todos los servicios médicos de aquí están ayudando. En la carretera harán el centro de información, me han comentado que posiblemente venga el presidente del Gobierno y el ministro a este centro. Se activan todos los medios para intentar ayudar. Los vecinos están bastante afectados y aquí estamos esperando más de Protección Civil por si derivan algo o no hace falta el pabellón, pero nosotros tendremos aquí todo preparado".
El alcalde de Urda, en Más de uno
Manuel Galán, alcalde de Urda, cuenta a Latorre en Más de uno lo que se conoce sobre el accidente: "Estamos preparando un pabellón que me ha pedido Protección Civil por si hace falta para atender a heridos y personas afectadas, con personal del Ayuntamiento".
Los vagones destrozados tras la colisión
Capital Radio ha subido este vídeo con la imagen de uno de los vagones siniestrados.
Al menos diez fallecidos en el accidente
Hay al menos diez fallecidos en el accidente de tren de Urda, según informa la Agencia EFE.
Suspendida la agenda de los partidos
Tanto el Gobierno como el Partido Popular suspenden su agenda programada para el día de hoy en el contexto de precampaña electoral, según confirman fuentes de Moncloa y del PP, a la espera de conocer más datos sobre el accidente.
La reacción de Feijóo
Page viaja hasta Urda
La imagen de los vagones tras la colisión
Nuestro compañero Roberto, que se desplazaba en el AVE de Renfe implicado en el accidente, ha tomado esta fotografía tras el siniestro.
El testimonio de nuestro compañero Roberto, que viajaba en el AVE afectado
Uno de los pasajeros del tren Madrid-Sevilla es Roberto Gómez, compañero de Onda Cero en Radioestadio, que ha declarado que "hay heridos, ha sido muy aparatoso".
Page se desplaza hasta el lugar del accidente
El Gobierno regional de Castilla-La Mancha activa el plan de Emergencia en su fase 1, desplazados tres helicópteros de rescate. Desde la Delegación confirman que es un choque por alcance a la altura de Urda. No se conocen cuántas personas están heridas y cuál es su situación. Emiliano García Page se desplaza también hasta el lugar del accidente ferroviario.
Cuerpo espera que las consecuencias del accidente "sean las mínimas"
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera que "las consecuencias personales" del accidente ferroviario ocurrido en Los Yébenes (Toledo) "sean las mínimas". Cuerpo conoció la noticia del accidente en directo, durante una entrevista en 'TV3', en la que el ministro reconoció que todavía no tenía "ninguna información al respecto".
"Esperemos que en términos de consecuencias personales sean las mínimas, por supuesto, y que se pueda estar trabajando para resolver este incidente y minimizar las consecuencias", trasladó el vicepresidente primero al conocer lo ocurrido.
Los trenes circulaban a menor velocidad
Como señala Rafa Latorre en Más de uno, el accidente que ha ocurrido en Urda es de distinta naturaleza al ocurrido a principios de año en Adamuz. En el caso de Adamuz, había un problema en la vía que causó el descarrilamiento del convoy, mientras que hoy los trenes avanzaban a menos velocidad, estando uno de ellos parado, de manera que el choque ha sido menos violento, aunque ha provocado numerosos heridos, a falta de cifras oficiales.
Misma línea que la de Adamuz
"Ha sido un problema de tráfico con velocidades de cerca de 300 kilómetros por hora en un recta en esa zona, ese es uno de los problemas. Recordar que esta línea tuvo el accidente de principios de año en Adamuz, con 46 fallecidos", recuerda Ignacio Rodríguez Burgos.
Un AVE colisiona por detrás sobre un Iryo por problemas de tráfico
Ignacio Rodríguez Burgos detalla lo que se sabe hasta ahora: "Dos vagones han caído por un terraplén después de un alcance de un convoy de Renfe sobre otro de Iryo. Había problemas de tráfico en la vía y esto ha ralentizado la circulación. El segundo convoy ha alcanzado al primero, ha chocado contra los vagones traseros del convoy; dos de esos vagones han caído por un terraplén de unos 10 metros de altura. Hay numerosos heridos y ya se han desplazados autoridades hasta el lugar".
Choque por alcance entre un Iryo y un Renfe
Juan Carlos Santos cuenta más detalles desde nuestra emisora de Toledo: "Está confirmado por la delegación de Gobierno, que ha sido un choque por alcance de un Iryo y un Renfe a las 8:54h en el municipio de Urda. Está cortada la circulación y se han enviado tres helicópteros sanitarios".
Hablamos con Roberto, compañero que iba en el tren
"Soy uno de los pasajeros que venía en el tren. Estoy bien, ha sido muy aparatoso, sé que hay heridos por lo que puedo ver. acaba de llegar uno de los primeros helicópteros, cuento tres coches de la Guardia Civil. Te puedo confirmar choque entre dos trenes, el mío iba detrás y ha colisionado con un Iryo. He visto el vagón destrozado y ha caído un terraplén. Yo iba en un AVE, en dirección Sevilla. El golpe ha sido tremendo, el vagón completamente destrozado, se me ha caído un señor encima, hemos podido ayudarles. Había gente con golpes en el cuerpo", cuenta Roberto Gómez Ramos, compañero de Onda Cero, a Latorre en Más de uno.