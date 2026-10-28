"El golpe ha sido tremendo", el testimonio de Roberto Gómez que se encontraba en el AVE en dirección a Sevilla

Adif ha informado de un "alcance entre dos trenes" que deja interrumpida la circulación de la alta velocidad Madrid-Andalucía. Uno de los pasajeros que se encontraba en el tren en dirección Madrid-Sevilla es Roberto Gómez, redactor de Onda Cero y Radioestadio, que ha contado la última hora de lo sucedido.

"Estoy bien, he podido salir, estoy a salvo. Esto ha sido muy aparatoso, no te puedo decir nada más", explica, añadiendo que "acaba de llegar uno de los helicópteros y veo que hay cinco coches de la Guardia Civil".

Roberto detalla que "han colisionado dos trenes: el mío era el que iba detrás y el que colisiona con un Iryo, porque al poder salir del tren he visto el vagón del Iryo destrozado. Y sí, ha caído por un terraplén".

Ha caído por un terraplén

"El golpe ha sido tremendo. Bueno, te puedes imaginar el vagón completamente destrozado. Todas las maletas por el vagón destrozado. A mí se me ha caído un señor encima que tenía la cabeza abierta, otro pasajero. Hemos podido ayudar a la gente con golpes fuertes en el pecho y las costillas. Bueno, ya te puedes imaginar. Te puedes imaginar, Rafa".

"Pues que esto salga de la mejor manera posible, pero desde luego tiene una pinta verdaderamente horrible. Ya podemos informar de que efectivamente se están produciendo heridos", contesta Rafa Latorre. "Ya podemos confirmar que efectivamente se han producido heridos. Al parecer, ha sido el AVE el que ha embestido al tren de Iryo. Probablemente iban por la misma vía", detalla.

ADIF informa que se ha producido entre Los Yébenes y Urda