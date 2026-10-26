Dr. Alberto González Costea: "La catarata de Felipe VI es algo más precoz de lo habitual, pero cada semana operamos a pacientes jóvenes"

El oftalmólogo Alberto González-Costea ha analizado en Más de uno Murcia (Onda Cero) la operación de cataratas a la que se ha sometido el rey Felipe VI, y ha aclarado que, aunque lo habitual es que aparezcan a partir de los 60 años, su presencia en personas más jóvenes no es una rareza. “Es una catarata algo más precoz de lo habitual, pero todas las semanas operamos a algún paciente joven”, ha señalado.

El especialista ha explicado que las cataratas tempranas suelen asociarse a la miopía y a otras patologías como la diabetes o el glaucoma, y ha precisado que, en el caso del monarca, no se ha notificado ninguna otra dolencia. Felipe VI, de 58 años, fue operado el sábado del ojo izquierdo en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, en una intervención rutinaria de unos 30 minutos, según informó la Casa Real.

Dos incisiones de uno y dos milímetros

González Costea ha descrito la técnica a los oyentes. “A través de dos pequeñas incisiones de uno y dos milímetros somos capaces de entrar en el ojo con delicadeza, abrir unas estructuras y retirar una catarata que nos impide ver”, ha explicado, antes de colocar en el mismo lugar una lente intraocular que restaura la visión. Sobre la responsabilidad de operar a un monarca, ha afirmado que “tan importante es la visión de un monarca como la de cualquiera de los mortales”.

Miopía, astigmatismo y presbicia

Sobre la corrección de la miopía, el astigmatismo y la presbicia que informó la Casa Real, el oftalmólogo ha explicado que la lente intraocular permite corregir también los defectos de graduación. Ha matizado que no siempre se hace así, "la Seguridad Social solo implanta lentes que corrigen la visión de lejos y el astigmatismo a partir de una graduación sensiblemente alta, mientras que en la medicina privada pueden colocarse lentes trifocales tóricas que reducen la dependencia de las gafas".

Al haberse operado un solo ojo, el rey podría necesitar todavía una pequeña ayuda de corrección. González Costea ha recordado que la cirugía no suele hacerse en los dos ojos el mismo día, aunque algunos compañeros sí lo hacen, y que el segundo puede abordarse “unos días o unos meses más adelante”.

Una cirugía estable y definitiva

El oftalmólogo ha asegurado que la operación se considera “estable y definitiva”. La catarata no vuelve a aparecer porque la lente natural se sustituye por la intraocular. Lo que sí puede opacificarse con el tiempo es la cápsula posterior, algo que se resuelve con un láser, de forma ambulatoria y sin volver a quirófano.

Síntomas y prevención

Entre las señales de alerta, ha citado la visión borrosa, la pérdida de sensibilidad al contraste (ver peor con poca luz), los colores apagados y los deslumbramientos. Como la pérdida es paulatina, ha insistido en la importancia de acudir al oftalmólogo, porque “las pérdidas que son paulatinas no se notan”.

En cuanto a la prevención, ha sido tajante. “La catarata con el paso del tiempo es inexorable”, ha afirmado, y ha añadido que una exposición masiva a radiaciones acelera su aparición, por lo que ha considerado adecuada una protección solar razonable.