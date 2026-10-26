Qué se sabe de Komanche: estas son las incógnitas sobre la muerte del streamer a los 30 años

Conmoción en el mundo del streaming. El conocido creador de contenido Komanche ha muerto a los 30 años en su residencia de México, según ha podido confirmar en Instagram su representante Byron Reyes. A pesar de que, en un primer momento, las autoridades no habían podido confirmar su identidad, las publicaciones de su mánager y otras personalidades del mundo de YouTube como Auronplay, quienes ya se han despedido del streamer en redes sociales, confirman su fallecimiento.

Por el momento, las causas de la muerte de Komanche no se han dado a conocer oficialmente, aunque los primeros informes señalan que no se apreciaban signos de violencia. Por el momento, las autoridades mexicanas todavía no han comunicado públicamente nada más sobre la investigación.

El streamer salvadoreño, nacido el 27 de septiembre de 1996, se hizo conocido en nuestro país por organizar junto a Auronplay y Rubius los Squid Craft Games, una competición de Minecraft que reunió a algunos de los creadores de contenido más importantes de España y Latinoamérica. Este evento le alzó al estrellato en cuanto a personalidades de los videojuegos se refiere.

De hecho, la competición recibió dos premios ESLAND, organización que reconoce el trabajo de los youtubers y streamers, consolidando así su papel dentro de la comunidad de creadores hispanohablantes.

Por otro lado, Ibai también mantenía una buena relación con él, pues Komanche iba a ser uno de los participantes de La Velada del Año 6. Sin embargo, su combate fue cancelado tras saltarse el acuerdo de confidencialidad y anunciarlo de forma prematura. El reconocido streamer español se ha despedido de él públicamente en sus historias de Instagram.

La importancia de la salud mental

Son ya varios amigos del fallecido los que han relacionado su muerte con los problemas de salud mental que el streamer habría padecido hasta su muerte. El propio Komanche habló abiertamente sobre ello en múltiples ocasiones, pues se había enfrentado a una oleada de odio en las redes sociales.

Aunque no se ha confirmado que su muerte esté relacionada con la salud mental, muchos internautas apuntan a ello como causa de su fallecimiento.