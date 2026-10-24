Ada Colau propone que ninguna pensión esté por debajo del SMI y que la edad máxima de jubilación no supere los 65 años

La candidata de Frente Amplio para las elecciones del 29N, Ada Colau, ha propuesto que ninguna pensión esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que la edad máxima para poder jubilarse no supere los 65 años, frente a los "peligros" que supone que gobiernen PP y Vox.

Durante la manifestación en defensa de las pensiones que se ha celebrado en Madrid, la exalcaldesa de Barcelona ha tildado de "inaceptable" que aún hoy en España 4,6 millones de pensionistas cobren por debajo del SMI y que de ellos 2 millones reciban 900 euros al mes, siendo las mujeres las que reciben las más bajas.

Nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas se merecen un descanso digno

Por eso, ha avisado de que España el próximo 29N "se juega tanto" y la derecha y la extrema derecha" ya han dicho que van a empezar a "recortar" las pensiones. En este sentido, ha garantizado que Frente Amplio no solo las va a mantener, sino que las va a ampliar, para que los jubilados puedan llegar a fin de mes "después de décadas y décadas cotizando y contribuyendo al bien común".

También ha dejado claro de manera "clara y contundente" que la edad de jubilación sea a los 65 años "y no ir más allá": "Nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas, tienen todo el derecho a un descanso digno y a poder disfrutar de sus últimos años".

Sobre las declaraciones de PP y Vox sobre el sistema de pensiones, Colau ha señalado que "el único peligro que hay en este país es que gane la derecha y la extrema derecha", por lo que Frente Amplio se presenta "para seguir avanzando y ampliando derechos y libertades en este país".

La "matraca" de PP y Vox con las pensiones

En la misma línea se ha expresado el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, que ha asegurado que el sistema público de pensiones "no solo es perfectamente sostenible, sino que es manifiestamente mejorable", porque España está un punto por debajo de la media de pensiones en la UE y tres puntos por debajo de la contribución fiscal.

Delgado ha cargado contra la derecha porque "lleva dando la matraca con que es insostenible 40 años porque quieren hacer con las pensiones lo que ya han hecho con los servicios públicos allí donde gobiernan: desguazarlos y entregárselos a la iniciativa privada", y cree que esto es "una burla y un desprecio profundo" hacia la gente "que ha levantado el país".