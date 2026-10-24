Feijóo pide derribar "el muro de Sánchez" el 29N y asegura que "todo se sabrá": "No vamos a indultar a los corruptos"

El líder del PP y candidato a las elecciones generales del 29N, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en un acto de precampaña en Vigo donde ha pedido "un país tranquilo en el que se pueda convivir" y en el que "el entendimiento entre diferentes sea posible", algo que ahora es imposible debido a que algunos ponen "su egolatría" por delante.

Feijóo ha criticado que en España hay división y enfrentamientos y ha garantizado "la seguridad" si llega a Moncloa. "Nadie verá cortados sus derechos y defenderé la libertad de todos; os pido derribar el muro de Sánchez", ha expresado. También ha defendido un nuevo modelo de financiación autonómica, que tiene que "poner fin a los cálculos partidistas y a los privilegios a unos pocos".

El líder popular, asimismo, ha criticado la ley de educación actual mientras ha recordado los resultados del informe PISA y ha puesto en valor la cultura del "esfuerzo". También ha pedido "que los trenes lleguen a su hora, que las autovías no den miedo y una sanidad pública con más médicos y mejores condiciones".

Una ley antiokupación o rebajas de impuestos

Sobre el problema de la vivienda, Feijóo ha criticado que con el Gobierno actual "tener trabajo no te permite comprarte una casa" y ha prometido construir un millón de viviendas si llega a gobernar. "Tenéis mi palabra". En este sentido, ha avanzado una reforma de la ley del suelo y de la de propiedad horizontal y la aprobación de una ley antiokupación: "Fuera a las 48 horas, no se puede proteger más a los okupas que a los que tienen una vivienda".

El líder popular ha recordado que el Gobierno ha subido los impuestos "a todo el mundo", pero que "todo está más caro". Por eso, ha prometido bajar el impuesto de la renta, el IVA de los alimentos básicos y de la luz durante la inflación, eximir a los autónomos que facturen menos de 88.000 euros de no tramitar el IVA o impuestos cero a quienes compren viviendas en el mundo rural.

Sobre los casos de corrupción del PSOE

Feijóo también ha aprovechado para cargar contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "por la vergüenza que nos hace pasar" y ha asegurado que "todo se sabrá y todo tendrá consecuencias". "Me encargaré de que paguen por todo; sea Sánchez, sea Ábalos, a los corruptos no les vamos a indultar".

Ha puesto el foco en la corrupción del gobierno, que tiene abiertos 16 sumarios y 131 imputados. Por eso, cree que Sánchez ha adelantado las elecciones, porque "todavía quedan 16 sumarios por resolverse".

Por eso, tras poner a Galicia como su aval, ha repetido que "todo lo que diga en la campaña lo cumpliremos" en la legislatura. Además, ha defendido "el interés general" de España, que está "por encima de todo, de nuestro partido y de los cargos del partido". "Hoy, la palabra del presidente del Gobierno no vale nada, por eso yo he firmado un contrato con España", ha sentenciado.