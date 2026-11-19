Alberto Núñez Feijóo tiene 65 años y siempre se ha reivindicado como "un chaval de aldea" que quiere llegar a la presidencia del Gobierno. Natural de Os Peares (Ourense), de allí salió el mismo día que cumplió los 10 años para irse interno al colegio Los Maristas Champagnat de León. Este hecho sin duda marcó su carácter por la temprana edad a la que salió de su aldea y por cómo vivió esos años, eran los propios alumnos los que hacían todo en este centro en el que no había personal.

Tras esto pasó por el instituto y luego a la Universidad de Santiago donde se matriculó en Derecho. De esta época ha llegado a reconocer que votó a Felipe González, “algo de lo que no se arrepiente”, ya que considera que era lo que necesitaba España.

No quería meterse en política

Un tiempo después de aprobar una oposición para la Consejería de Hacienda, vino su primer ofrecimiento para asumir responsabilidades políticas al que dijo que no.

Después de esto, dijo que sí y ocupó un puesto político en el antiguo Insalud. Posteriormente pasó por la presidencia de Correos y por diversos cargos en la Xunta de Galicia hasta llegar a presidir esta comunidad. Tras esto, el pasado año pasó a liderar a nivel nacional el PP.

Eva Cárdenas, su pareja y madre de su hijo

Con fama de soltero de oro, muchos aún recuerdan las palabras de su madre Sira Feijóo en un video electoral en 2009: “Alberto se casó con Galicia, pero Galicia no me da nietos”.

Todo esto cambió cuando conoció a bordo de un avión a su actual pareja, Eva Cárdenas. Esta exdirectiva del grupo Inditex es la madre de su hijo Alberto de seis años.

Acostumbrada a reinventarse, ha pasado por diferentes empresas como L’Oreal o más recientemente el grupo Sargadelos; y el pasado año se mudó a Madrid para acompañar a su pareja en su andadura al frente del Partido Popular.