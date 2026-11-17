Quedan pocas semanas para el fin de 2026 y con él, cambia la edad de jubilación. Actualmente, el sistema público de pensiones en España y, según la normativa de la Seguridad Social, la edad normal de jubilación se situaba en 66 años y 10 meses, aunque quien ha cotizado al menos 38 años y 3 meses puede jubilarse a los 65.

Sin embargo, el tiempo apremia, ya que la edad de jubilación volverá a subir en España a partir del 1 de enero de 2027. Se trata del último escalón del calendario progresivo establecido por la reforma de las pensiones de 2011, que fijó un aumento gradual de los 65 a los 67 años, acompañado de un incremento del periodo de cotización necesario para jubilarse a los 65.

El cambio supondrá que los trabajadores que no hayan cotizado al menos 38 años y seis meses tendrán que esperar hasta cumplir los 67 años para acceder a la jubilación ordinaria. Por el contrario, quienes alcancen ese periodo de cotización podrán retirarse a los 65 años, sin necesidad de esperar a la edad general.

¿Cuántos años hay que cotizar para jubilarse en 2027?

La Seguridad Social establece dos escenarios en función de la trayectoria laboral del trabajador:

Jubilación a los 65 años: será posible para quienes acrediten un mínimo de 38 años y seis meses cotizados.

será posible para quienes acrediten un mínimo de 38 años y seis meses cotizados. Jubilación a los 67 años: será la edad ordinaria para quienes no alcancen ese periodo de cotización.

Este requisito supone que los trabajadores tendrán que acreditar tres meses más de cotización que en 2026 para poder retirarse a los 65 años. La diferencia entre ambos grupos será, por tanto, de dos años en la edad de acceso a la pensión.

Los años mínimos de cotización para cobrar la pensión

La edad no es el único requisito para acceder a una pensión contributiva. La Seguridad Social exige haber cotizado un mínimo de 15 años durante la vida laboral. Además, al menos dos de esos años deben estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de solicitar la jubilación.

Sin embargo, cumplir este mínimo no significa tener derecho al 100% de la pensión. En 2027, para cobrar el importe íntegro de la base reguladora, será necesario acreditar 37 años cotizados. Con 15 años se tendrá derecho al 50% de la base reguladora, y el porcentaje aumentará progresivamente por cada mes adicional de cotización hasta alcanzar el 100%.

La legislación también contempla diferentes modalidades de jubilación anticipada para quienes quieran abandonar el mercado laboral antes de alcanzar la edad ordinaria. En el caso de la voluntaria, se permite adelantar el retiro hasta dos años, siempre que se acrediten al menos 35 años cotizados y se cumplan el resto de condiciones legales.

Por otro lado, la jubilación anticipada involuntaria permite adelantar la edad hasta cuatro años cuando el cese laboral se produce por alguna de las causas previstas en la ley. Para acceder a esta modalidad se exigen, entre otros requisitos, al menos 33 años cotizados y haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante los seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud.

El último cambio del calendario progresivo de jubilación

La subida prevista para 2027 culminará el calendario establecido por la reforma de las pensiones aprobada en 2011. Desde entonces, la edad ordinaria de jubilación ha ido aumentando progresivamente, al tiempo que se ha elevado el periodo de cotización necesario para retirarse a los 65 años.

La evolución de los últimos años refleja ese incremento: en 2024 bastaban 38 años cotizados para jubilarse a los 65; en 2025 y 2026 el requisito pasó a ser de 38 años y tres meses. A partir de 2027 quedará fijado definitivamente en 38 años y seis meses.