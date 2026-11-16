Yolanda Díaz retira su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo: "No voy a dividir al movimiento sindical"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado hace unos minutos en sus redes sociales que retira su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La votación para el cargo iba a celebrarse hoy mismo, a partir de las 10.00 horas, y Díaz iba a enfrentarse al actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo, que optaba a la reelección.

La ministra ha publicado una carta en redes sociales en la que explica que la retirada de su candidatura obedece al deseo de no dividir al movimiento sindical y preservar su unidad.

Según explica, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el grupo de Trabajadores de la OIT han elegido sostener la actual gestión de la OIT, la de Houngbo, "en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que han impedido la libertad de voto".

"Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esta situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo importante", subraya Díaz.

Ahonda en su carta en que da este paso "sabiendo que, si nada cambia, la OIT, "seguirá en declive" y asegura que se retira sabiendo que "estábamos en el camino justo defendiendo la posición correcta, sin vender nuestros principios y nuestros valores".

En su misiva, Díaz expone que la Secretaría General de la CSI (Confederación Sindical Internacional) y la portavocía del grupo de los trabajadores han elegido sostener la gestión actual "en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que le han impedido la libertad de voto".

Y en ese contexto, Díaz apunta su decisión de dar un "paso a un lado para preservar el sindicalismo en el que siempre me he reconocido, el que aprendí en mi casa desde niña".

Yolanda Díaz agradece en su comunicado el apoyo a los gobiernos que han creído en su proyecto, al Gobierno de España "por su confianza y al Ministerio de Exteriores por su ayuda" y a los dos sindicatos mayoritarios UGT y CCOO.

Se retira el día de la votación

La previsión era que el Consejo de Administración de la OIT, formado por 28 representantes de gobiernos, 14 de trabajadores y otros 14 de empleadores, votara este lunes a puerta cerrada a partir de las 10:00 hora local (9:00 GMT).

Houngbo partía como favorito, no sólo porque en los organismos internacionales de la ONU sea habitual que sus jefes encadenen dos mandatos, sino además por haber recibido públicamente el apoyo de organizaciones internacionales tanto sindicales como patronales.

El 30 de octubre, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) publicaron simultáneamente comunicados de apoyo al africano, un gesto que provocó precisamente la retirada del candidato de Perú.

Díaz presentó su candidatura en julio y desde un principio apostó por señalar los problemas que según ella acucian a la centenaria agencia, para prometer que bajo su dirección se podría avanzar, por ejemplo, en una mayor democratización.

Señaló que la OIT vive una crisis no sólo fruto de sus problemas financieros por el descenso en la contribución de miembros como Estados Unidos, sino también por deficiencias que fragmentan su capacidad de acción frente a actores como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La OIT forma parte del sistema de Naciones Unidas creado tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) pero nació antes que él, en 1919, como parte de las decisiones del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

Con sede en Ginebra, la organización ha tenido 11 directores generales a lo largo de su historia, todos hombres y ninguno español, aunque sí uno latinoamericano, el chileno Juan Somavía (1999-2012).

El próximo mandato comenzará el 1 de octubre de 2027 y concluirá el 30 de septiembre de 2032.