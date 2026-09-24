Así son los nuevos billetes de euro que entrarán en circulación: a principios de la década de 2030

En el mes de julio, el Banco Central Europeo (BCE) lanzó una encuesta para que los europeos eligieran el modelo de billetes de euro que se pondrá en circulación a partir de la década de 2030. Según datos del BCE, hasta 9,96 millones de personas han participado, tras cerrarse el período de votación el 21 de septiembre.

Si se desgranan los datos de participación, el 2,6% de la población de la zona del euro ha participado y dos tercios de los participantes son personas menores de 35 años. Para garantizar que los resultados representan con exactitud a la población de la zona euro, los datos se analizarán utilizando métodos estadísticos estándar.

Cuándo se conocerán los resultados?

Además, una empresa de investigación independiente realizó otra encuesta, aunque solo iba dirigida a una muestra representativa, con las mismas preguntas. Los resultados de ambas, junto con las recomendaciones del jurado independiente del Concurso de Diseños, servirán de base para la decisión del Consejo de Gobierno, prevista para finales de 2026. Los billetes entrarán en circulación a partir de 2030.

Una de las propuestas de diseño de los nuevos billetes del BCE | BCE / Europa Press

Una vez tomada la decisión, se publicará un informe detallado sobre ambas encuestas, que incluirá observaciones sobre cada propuesta. El diseño elegido se adaptará y perfeccionará para convertirlo en billetes, que incorporarán medidas de seguridad mejoradas y mejoras en accesibilidad y sostenibilidad.

Dos opciones: cultura europea y ríos y aves

La encuesta presentaba hasta 10 diseños, algunos en formato vertical como principal novedad. Cinco diseños representan la cultura europea, que se centra en el patrimonio cultural común y europeos célebres, y otros cinco, ríos y aves, que ensalzan la resiliencia y la diversidad de los ecosistemas de Europa.

La propuesta de diseño española | Europa Press / BCE

La propuesta cultural presenta los rostros de la cantante de ópera griega María Callas, del compositor alemán Ludwig van Beethoven, de la química y física polaca-francesa Marie Curie, de Cervantes, de Leonardo da Vinci y de la periodista y novelista austríaca Bertha von Suttner. En cuanto a las aves, muestran el treparriscos, el martín pescador común, el abejaruco europeo, la cigüeña blanca, la avoceta común y el alcatraz atlántico.

Una de las propuestas, en concreto el Diseño G, es española. La creación es del Estudio Cruz más Cruz y Rubio & Del Amo. En un diseño novedoso, en vertical, con colores vivos que responden "a un patrón lineal que aporta una textura común". Además, si los billetes se colocan en horizontal, aparecen cuatro bloques verticales, cada uno inspirado en una letra: 'E', 'U', 'R'. 'O'.