Marta García Aller señala "la cortina de humo en propia puerta" que ha creado el PP con el gas pimienta: "Una nube tóxica que tapa la otra"

Déjame que te cuente la que se ha liado hoy en el Congreso con el gas pimienta. Porque hoy es uno de esos días en los que una metáfora se va de las manos. Anda que no llevaba tiempo criticando la oposición las cortinas de humo del Gobierno. Pues hoy el PP ha llevado la suya propia al hemiciclo. Una bastante literal. Tóxica incluso. Que ha acabado con varias personas atendidas por intoxicación y varios baños precintados.

La diputada del PP, Ana Belén Vázquez, la enseñó en la tribuna un bote de gas pimienta para denunciar ante Marlaska la inseguridad de las mujeres en Ceuta. Francin Armengol le llamó la atención porque no se pueden portar armas y la diputada acabó abandonando el hemiciclo visiblemente enfadada.

Y si lo que buscaba la diputada del PP era un golpe de efecto para que se hablara de la inseguridad de las mujeres en Ceuta lo que consiguió su grupo parlamentario es justo lo contrario. Que solo se hable del gas pimienta. Al salir del hemiciclo, Vázquez no entregó inmediatamente el bote a la Policía, como le habían pedido, sino que se lo dio a un trabajador del PP, teóricamente para que eliminara los restos tóxicos que pudiera haber.

Lo que consiguió su grupo parlamentario es justo lo contrario. Que solo se hable del gas pimienta

Y vacío no debía de estar porque ese trabajador del PP fue a uno de los baños de la planta baja del edificio con el bote y la Policía Nacional acabó precintando tanto el baño de hombres como el de mujeres y varias personas acabaron intoxicadas. Entre ellas, una mujer mauritana que pasaba por ahí.

Hoy era un día idóneo para que el PP recriminara al Gobierno los cambios de versión del presidente del Gobierno sobre Marruecos, que hasta sus socios recriminaban hoy al Gobierno antes del episodio del gas.

Con varias zonas acordonadas del Parlamento y 12 personas atendidas por los servicios médicos por los efectos de ese gas tóxico, el gas pimienta ha sido lo más comentado del día en el Congreso. Un día en que al PP le hubiera ido mejor hablando de las cloacas de Leire Díez y la acusación de la persecución que sufría la jueza de Badajoz que juzgaba al hermano de Sánchez.

El gas pimienta ha sido lo más comentado del día en el Congreso

Pero al final ni de la frontera de Marruecos el día de las elecciones, ni de la inseguridad en Ceuta, ni de las cloacas ni de Begoña Gómez. El principal partido de la oposición ha activado hoy una cortina de humo en propia puerta. Una nube tóxica que tapa la otra.

Las joyas de Zapatero

Hoy vamos a hablar mucho de Zapatero. Y de las joyas. Zapatero, que al tercer día respondió. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido por fin al juez Calama de dónde salieron las joyas de 1,3 millones de euros que la UDEF encontró en una caja fuerte de su despacho que su secretaria Gertru inicialmente no quería abrir.

Esas que empezaron siendo baratijas sin valor, en una primera versión, joyas de la familia, en una segunda, y acabaron tasadas en más de un millón de euros y con un origen que de momento no se puede demostrar. Pues ahora la explicación de Zapatero es que las joyas se las regaló un rey saudí que ya ha muerto en un plazo que ya ha prescrito. Dice que las joyas se las regaló el rey Abdalá en un viaje oficial de 2007 pero que fue un regalo personal.

La explicación de Zapatero es que las joyas se las regaló un rey saudí que ya ha muerto en un plazo que ya ha prescrito

Y dado que no tiene documento alguno que lo acredite, Zapatero está pidiendo ahora ayuda a la Audiencia Nacional para que le ayude a reclamar a la monarquía saudí algún documento que acredite lo que Zapatero quiere demostrar ante la propia Audiencia Nacional.

El abogado de Zapatero sostiene que las guardó para nada en particular y sin saber lo que valían. Y como según su versión fue hace 19 años habría prescrito. Pero solo prescribe si puede demostrar su procedencia. Algo que de momento la monarquía saudí no le está facilitando.

Es curiosa la idea esa de la "atención estrictamente personal" que expresa el abogado de Zapatero para justificar que no entregara las joyas a patrimonio. Lo de que no las declarase ante Hacienda tiene más difícil justificación. Pero lo de recibir regalos como presidente a título personal tiene truco.

Como si a ratos pudiera uno dejar de ser presidente del Gobierno. Si fuera así, a ratos podría ser uno más aforado que otros entonces. Más curioso todavía que añada en la justificación de hoy que, de momento, acreditar no acredita nada. Eso de que las aceptó como por compromiso, "como muestra de respeto hacia el monarca saudí".

Respeto al monarca saudí, que en paz descanse, que no mostró el expresidente a Patrimonio Nacional, donde debería haber entregado esas joyas si hubieran sido un regalo en el ejercicio del cargo. Como hizo con dos relojes de esmeraldas que sí está acreditado que le regaló el rey saudí en las mismas fechas y con otros 529 regalos que recibió en sus ocho años de presidente en La Moncloa.

Bueno, esos fueron los regalos que reconoció Zapatero que le hicieron otros mandatarios cuando era presidente. Los que acreditó. Los que le hicieron como atención personal… esos todavía no sabemos ni cuándo fueron ni cuántos son. Entre tanto, el juez Calama sigue esperando… e investigando.