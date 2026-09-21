Marta García Aller critica que Sánchez busque "un pacto de país" por la IA mientras se olvida de Ceuta: "El futuro es más agradecido que el presente"

Déjame que te cuente cuándo fue la última vez que hablaron el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. El presidente Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no hablan desde el apagón: 29 de abril de 2025. Y la última vez que se vieron en persona fue un mes antes. Hace año y medio. No se han visto y ni siquiera han hablado por tanto desde que empezó la crisis de Ceuta.

Por eso cuando el presidente del Gobierno ha dicho hoy, a bombo y platillo, que iba a promover un acuerdo de país. Ha dicho hoy Sánchez que va a poner en el centro la seguridad ciudadana y el refuerzo de los mecanismos multilaterales en una agenda global y valiente,

Algún despistado podría pensar que al hablar de seguridad ciudadana y de protección de los vulnerables, el presidente hablaba de hacer algo por Ceuta. Pero no. Cuando el presidente Sánchez hablaba esta mañana de "actuar con urgencia" para "promover un acuerdo de país" y proteger a "los más vulnerables" hablaba de… inteligencia artificial.

Ese es el pacto de país que propone para el futuro, que siempre es más agradecido de gestionar que el presente.

Un 75% de incremento de las agresiones sexuales

Porque en el presente lo que tenemos es una ciudad española, Ceuta, en la que las agresiones sexuales se han incrementado en un 75%. En los datos oficiales de Ceuta consta que se registraron 20 infracciones penales por agresión sexual entre enero y junio. Y solo desde el 30 de julio ya hay 35 agresiones sexuales más. Entre los agresores hay españoles, marroquíes y un belga. Las víctimas son la mayoría mujeres y niñas migrantes, que son las que están viviendo en la calle.

Porque sigue habiendo miles de personas viviendo en la calle en Ceuta, lo que genera sensación de inseguridad tanto para ellas como para los vecinos ceutíes que tienen miedo a salir de la calle. Está habiendo robos, reyertas y hasta agresiones a una diputada ceutí a la que ayer lincharon unos manifestantes violentos que para reclamar la normalidad que su tierra ha perdido se comportaron de forma claramente anormal agrediendo y pisoteando un coche al que tuvo que escoltar la policía.

¿Qué hace el Ministerio de Interior?

En Ceuta se están calentando los ánimos, tras seis semanas de situación excepcional desde la llegada masiva de decenas de miles de personas en el asalto a la frontera. ¿Y qué dice el ministro del Interior? ¿Reconoce ya que la sensación de seguridad no es tan subjetiva? ¿Reconoce al menos que faltan medios?

La respuesta corta es no. Solo insiste en que se han incrementado los medios. Y que hay presencia complementaria de policía. Y cuando le han preguntado hoy en su visita a Ceuta cómo de subjetiva es ahí la sensación de inseguridad, su respuesta ha sido más bien evasiva. Es más, a Marlaska le parece hipócrita la pregunta. El ministro encargado de la seguridad de las fronteras presume, porque es que ha llegado a presumir, que hasta el 30 de julio del 2026 la ratio de criminalidad era inferior a la que tenía el gobierno del PP hasta 2018.

Efectivamente, urge un pacto de Estado. Y desde luego tiene razón el presidente en que la seguridad tiene que ser una prioridad. Y por supuesto hay que actuar con urgencia para el bienestar colectivo. Solo falta que el presidente del Gobierno, además de preocuparse por el futuro de la inteligencia artificial, se preocupe por el presente en Ceuta.

Solo falta que el presidente del Gobierno, además de preocuparse por el futuro de la inteligencia artificial, se preocupe por el presente en Ceuta

El tema judicial que incomoda al Gobierno

Tenemos mucho que hablar de lo judicial. Otro de los frentes incómodos para el Gobierno. Hoy el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigadas, el próximo 30 de noviembre, a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, después de que la UDEF diera por acreditado que Alba y Laura Rodríguez se beneficiaron de cuantiosos pagos procedentes de la red de blanqueo investigada en la causa.

Además, el magistrado da un plazo de tres días al expresidente Zapatero para que aporte toda la documentación que tenga en relación con las joyas. El juez ha solicitado también un informe pericial de las gemas a la joyería Yanes de las piezas incautadas para investigar su procedencia. Porque desde el registro del despacho del expresidente del Gobierno del pasado 19 de mayo, el juez sigue sin haber recibido las explicaciones prometidas por el presidente Zapatero.

Zapatero pidió al juez Calama un plazo de diez días para reunir toda la documentación, y ya han pasado más de tres meses sin que haya dado explicación alguna sobre por qué tenía guardadas en una caja fuerte joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

Y hablando de cuenta atrás, al juez Peinado le quedan cuatro días para jubilarse y ha dejado claro hoy que envía al banquillo a Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Le acusa de apropiarse del software de la Complutense y utilizar en beneficio propio a una trabajadora de Moncloa.

Según fuentes del Ejecutivo, Begoña Gómez es inocente y vuelven a salir a defenderla como si fuera un miembro más del Gobierno. Lo que dicen fuentes de Moncloa es que "responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

En eso están de acuerdo el Gobierno y el juez Peinado. Porque el auto sostiene que Begoña Gómez aprovechó su condición de esposa del presidente del Gobierno para obtener beneficios que no habría podido conseguir de otro modo. O sea, que si no fuera la mujer del presidente del Gobierno no podría haber hecho lo que hizo.