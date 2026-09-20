El mensaje político que el acuerdo entre la UE y Canadá envía a Donald Trump: "Hay alternativas"

Europa sigue buscando su camino al margen de Estados Unidos y al margen de Donald Trump. Esta semana la presidenta de la Comisión Europea ha dado su discurso del Estado de la Unión en el Parlamento Europeo e invitó al primer ministro de Canadá, Mark Carney, país al que se ha ofrecido ser el primer Estado asociado de la Unión Europea.

"Querido Mark: Te propongo que reimaginemos nuestra relación urgentemente. Quiero trabajar contigo para hacer de Canadá el primer Estado asociado de la Unión Europea", dijo Úrsula Von der Leyen en su discurso.

En El Orden Mundial de Julia en la Onda, Blas Moreno analiza qué supone para Canadá y la Unión Europea este acuerdo y cómo ha reaccionado el principal aludido por él, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Llevan la colaboración a un nivel mucho más amplio"

Moreno explica que Canadá y la UE ya tienen un acuerdo comercial desde hace unos años, por lo que este nuevo supone "llevarlo más lejos en temas de tecnología, defensa, minerales críticos, IA, energía o retirar visados para que los canadienses puedan vivir y trabajar en la UE sin necesidad de pedir un visado".

Supone "llevar la colaboración a un nivel mucho más amplio". Y, sobre todo, la comparación en valores, ya que estamos hablando de dos bloques que defienden un mundo y unos valores parecidos. Carney ha llegado a decir que espera que esta alianza sea un "faro para las democracias del mundo" y ha recordado, además, que "nadie nos va a imponer con quién nos podemos sentar a firmar acuerdos". Por tanto, el acuerdo es un mensaje de "independencia, autonomía" y de hacer pactos con quienes se quiera hacerlos.

El principal riesgo del acuerdo: incentivar un mensaje estilo Brexit

Ya en el Foro de Davos dio un discurso bastante potente y elocuente en el que decía que los países de media tabla, es decir, las potencias medias, tenían que unirse para defenderse de este orden internacional tan desquiciado que tenemos. Pero, ¿qué pasa con esto? Que no hay ningún precedente de una asociación como esta entre la UE y otro país, ningún reglamento. Hay países como Ucrania y Moldavia que tienen acuerdos de asociación, pero no tanto como lo que se pone con Canadá. Y esos países tienen una legislación alineada con la de la UE: "No creo que Canadá quiera llegar tan lejos", explica el experto, que reconoce que este punto genera dudas.

Pero no solo hay una duda, sino también un riesgo para la Unión Europea, que es "incentivar un mensaje estilo Brexit". Explica Blas Moreno que "si puedo estar fuera de la Unión Europea pactando con ella cosas muy intensas, ¿para qué voy a estar dentro? Entonces, tanto países que están fuera y quieren entrar, como países que están dentro, a lo mejor el mensaje que se les lanza es que igual interesa estar fuera y pactar, que estar dentro".

Qué dice de la posición de EEUU la reacción de Trump al acuerdo

La principal consecuencia del acuerdo es que se enfade el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que Úrsula Von der Leyen se dirigió durante su discurso con Mark Carney, aunque sin mencionarle directamente: "Esta no es una alianza en contra de nadie, sino para ser más fuertes juntos. Queremos llevar nuestra relación con Canadá al punto más alto posible".

A pesar de ello, a Trump no le ha gustado el acuerdo. Sabemos que tiene problemas con la Unión Europea, pero es que con Canadá tiene todavía más porque se encuentra en plena guerra comercial con su vecino del norte y no deja de sugerir que quiere anexionarse Canadá. De hecho, ha llegado a amenazar con "cortar el comercio" si la Unión Europea se asocia con Canadá. Pero, ¿qué parte es verdad y cuál no?

Blas Moreno explica que lo primero que ha hecho Trump ha sido "reírse de la UE diciendo que es una estupidez asociarse con Canadá porque es un socio comercial terrible". Y luego ha amenazado con cortar el comercio si percibe que el acuerdo entre ambos bloques es un acto hostil. "Esto para él es muy malo porque no puedes vender que estás en una era dorada en EEUU si tus aliados hacen todo lo posible para alejarse de ti", asegura.

El mensaje político que el acuerdo lanza a Trump: hay alternativas

Pero es malo para Trump no solo por la posición de sus aliados respecto a él, sino porque también el acuerdo "manda un mensaje político más amplio" y es que "hay alternativas": "EEUU y Trump están jugando a la idea de que, como son tan poderosos, nadie les puede toser. Te puedo imponer un arancel, mis condiciones en cualquier contexto y no te queda más remedio que acatar. Y cuando Canadá u otros países buscan formas de regatear eso asociándose entre sí, lo que lanzan es un mensaje: es verdad que EEUU es un país imprescindible en muchos aspectos, pero igual tengo margen de maniobra para buscar aliados diferentes".

Lo que está claro es que para Donald Trump, cualquiera de las lecturas es "bastante mala" y más en el contexto electoral que tiene dentro de mes y medio en Estados Unidos con las 'midterms' que se celebran en el mes de noviembre.