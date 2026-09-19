Adolfo Suárez Illana reivindica el legado de la Transición frente a la política del insulto: "La concordia es posible, pero requiere esfuerzo"

Adolfo Suárez Illana reivindica en Julia en la onda la concordia como algo a lo que es posible llegar, pero que es "difícil" porque requiere de "voluntad, responsabilidad y esfuerzo". El hijo del expresidente del Gobierno presenta con Julia Otero su libro 'La concordia es posible', publicado con motivo del 50 aniversario del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente, y en el que reflexiona acerca del legado que dejó la Transición y lo compara con la situación política que vivimos en la actualidad.

"La concordia, al igual que la discordia, son opciones que hacen los hombres en un momento determinado. No llega y se queda para siempre. Siempre es posible una opción y la contraria. La Guerra Civil no fue un hecho histórico inevitable. Llegamos a ella porque mucha gente se esforzó en enfrentarse. Y llegamos a la Transición porque hubo mucha gente que hizo un esfuerzo enorme por entenderse. Siempre está abierta la concordia, pero requiere esfuerzo", explica en el inicio de su entrevista.

La Transición no fue un camino de rosas

Suárez Illana rechaza la imagen idealizada que hay de una Transición que se produjo de manera sencilla y libre de enfrentamientos, "versallesca", la denomina. Por ello, invita a los jóvenes a que naveguen por Internet buscando las portadas de los periódicos en el año 79: "Se darán cuenta de que hubo enfrentamientos, vehemencia, insultos, navajeo, traición. Lo que se da siempre en la política". Pero, a pesar de todo, al final se impuso la voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos por el bien común: "Se dio el esfuerzo de mucha gente por entenderse, por mantener el respeto y al final eso triunfó".

Pero no fue un camino de rosas, estar en el poder nunca lo es, y prueba de ello son los insultos y el desgaste político que vivió el propio Adolfo Suárez hasta el final de su carrera política: "No se puede pasar por la presidencia del Gobierno sin recibir ataques. Siempre hay una cuota enorme de soledad, de responsabilidad, de ingratitudes y traiciones. Esto le pasará siempre a todo presidente, pero hay que recordarles que no van ahí con una pistola en el pecho, sino que es una elección que hacen ellos y que es parte del precio que hay que pagar".

"Mi padre vivió siempre agradecido por esa oportunidad que se le dio", explica, pero hay que tener claro que "el presidente del Gobierno acaba siempre solo porque la salida de Moncloa nunca es fácil". Asegura que es importante que un presidente del Gobierno, cuando salga de Moncloa, sea capaz de contestar a la pregunta de si ha hecho todo lo que ha podido para mejorar su sociedad con independencia de si está más o menos acertado.

"Se le debe exigir mayor responsabilidad política al presidente del Gobierno que al líder de la oposición"

La concordia requiere virtudes cívicas que no se improvisan, por ejemplo: el respeto a la ley, la tolerancia activa, la disposición al diálogo, la capacidad de autocontrol y la responsabilidad de uso en la palabra pública. Virtudes que todo el mundo debería tener, pero que da la sensación de que en el panorama político actual no se encuentran tan presentes.

"Quien más responsabilidad tiene, más prudencia debe tener. Si Adolfo Suárez hubiera esperado a no ser insultado para no insultar él, estaría esperando todavía. Hay que dar ejemplo siempre con la actuación de cada uno y no debes esperar a que te respeten para respetar tú. Siempre se le debe exigir mayor responsabilidad en política al presidente del Gobierno que al jefe de la oposición", opina Suárez Illana poniendo como ejemplo la "noche de los pitillos largos" entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo: "Hubo un choque de confianzas y de ver quién se fiaba antes del otro. Suárez entendió que él tenía que romper ese círculo de desconfianza y se lanzó con la legalización del Partido Comunista, que reaccionó como se había previsto: aceptando la bandera, la Corona y las normas democráticas".

Como ejemplo de que la concordia no implica tener que renunciar a las propias convicciones, ha mencionado su amistad con Alfonso Guerra, pese a sus diferencias ideológicas. Afirma que "no se trata de ser muy simpáticos, agradables o de tener una sonrisa falsa". Se trata de tener creencias, convicciones, pero también respeto, saber escuchar y comprender que el otro puede tener algo de razón y, si no la tiene, por lo menos, "tiene derecho a estar equivocado", resumen.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Suárez Illana reconoce haber enviado dos ejemplares de su libro al presidente del Gobierno y al líder de la oposición. Sobre Pedro Sánchez, comenta que ha tenido una relación "razonable" con él, pero "discrepando muchísimo" y pensando que se equivoca en cosas, "pero eso no tiene nada que ver para que no sea capaz de hablar con él". Por ejemplo, sabe que una de las cosas de su libro en las que no estará de acuerdo el presidente es en la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

En ese momento, Julia Otero ha preguntado si probablemente, el líder de la oposición tampoco estará de acuerdo con otra de las afirmaciones que hace Suárez Illana en su libro: "Un país en el que la oposición trabaja activamente para que todo fracase con tal de demostrar que el Gobierno es incapaz es un país en el que la concordia se ha roto por la base".

Sin embargo, Suárez Illana ha querido matizar un punto de esa afirmación y esa es "retirar la intencionalidad" de Alberto Núñez Feijóo: "Yo no digo en el libro, ni mucho menos, eso de Alberto y me consta que no tiene ninguna intención de que todo fracase para que él pueda triunfar. Solo los muy mediocres intentan que la noche sea más oscura para brillar y Alberto no es de esa mediocridad".

Foto: Onda Cero