Ana Alarcón, portavoz del sindicato de policía SUP: "El riesgo en el Puerto de Ceuta sigue existiendo"

"El riesgo sigue estando ahí, una persona puede saltar el perímetro, se puede intentar ocultar en un camión o acceder a un ferry", es la advertencia que el sindicato de policía SUP hace en Más de uno después del caos desatado en la mañana de esta viernes en Ceuta durante el traslado de migrantes de las playas al puerto de la ciudad.

Ana Alarcón, portavoz del sindicato de policía SUP, ha señalado que que "el riesgo" de instalar el campamento de migrantes en una infraestructura crítica como es el puerto de Ceuta "sigue existiendo" a pesar de que la Audiencia Nacional haya denegado las medidas cautelares solicitadas por el sindicato.

Explica Alarcón que no sólo hay que contemplar la posibilidad de que los migrantes salten el perímetro o se puedan ocultar en cualquier medio sino que hay depósitos combustibles y suministros energéticos ubicados en el puerto y ello obliga a evaluar cuáles son los riesgos antes de actuar.

"Un traslado caótico"

La portavoz del SUP ha lamentado el caos producido en los primeros momentos de la operativa en los que la policía ha tenido que cargar contra la avalancha de migrantes para poder ordenar el traslado.

Entiende que después de 50 días viviendo en la playa "es normal" que los migrantes estén "desesperados" y que el traslado se haya convertido en una carrera de fondo por conseguir una plaza en el campamento.

Insiste en que lo que están viviendo sus compañeros "no tiene nombre, es una presión constante no sólo física sino también psicológica". Se enfrentan a una situación de degradación después de que los migrantes lleven tantos días viviendo en esas condiciones y donde han surgido luchas por el territorio, se han organizado bandas y hay reyertas por el territorio, droga o comida.