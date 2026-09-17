La Audiencia Nacional rechaza paralizar el campamento de migrantes en el puerto de Ceuta

La Audiencia Nacional ha rechazado la medida cautelarísima pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de paralizar la puesta en marcha de un campamento de acogida para un millar de migrantes en el puerto de Ceuta.

Tras frenar este miércoles la habilitación de dichas instalaciones, a la espera de resolver la petición cautelar, finalmente la Audiencia Nacional ha rechazado dicha medida, señalando que serán las disposiciones que adopte el Ministerio de Interior las que determinen las condiciones de seguridad de los agentes y para los propios migrantes, según indica el auto.

La previa petición para paralizar el campamento en Ceuta

El mencionado sindicato policial pedía suspender cautelarísimamente una orden del Ministerio de Transportes del pasado 5 de septiembre que acuerda "la utilización de aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta, para la instalación de un dispositivo temporal de acogida de personas migrantes, con capacidad aproximada de un millar de personas" hasta que se acreditara la seguridad.

Sin embargo, los magistrados han rechazado adoptar esta medida al entender que concurren razones de interés general que justifican que Transportes adoptara una resolución para autorizar la ocupación temporal del puerto con la instalación de recursos de acogida.