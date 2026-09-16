CRISIS MIGRATORIA

Sánchez echa la culpa a Ceuta de que siga habiendo menores en sus calles: "Eso pregúntaselo a Vivas"

El presidente ha sido preguntado en los pasillos del Congreso por la presencia de menores migrantes en Ceuta mes y medio después de la entrada masiva de personas por la frontera.

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ondacero.es | Agencias

Madrid |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de una sesión de control al Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a preguntar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), por qué sigue habiendo centenares de menores inmigrantes por las calles de la ciudad autónoma, tras cumplirse mes y medio de la entrada masiva de unas 80.000 personas a finales de julio y pese a que Marruecos se compromete públicamente a reacogerlos.

A la salida de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha sido interrogado por el motivo de que todavía haya alrededor de un millar de menores de edad en las calles y playas de Ceuta.

"Eso pregúntaselo a Vivas", ha espetado Sánchez a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, mientras se dirigía a la salida, después de su intervención en el hemiciclo, donde acusó a lo 'populares' de "cronificar" la crisis y de poner palos en las ruedas.

El Gobierno insiste en que son competencias de Ceuta

De este modo Sánchez incide en que la competencia en la gestión de los menores es del Gobierno de Vivas, mientras que el Gobierno central está encargado de los trámites administrativos de los mayores de edad y devolver a su país a los que no tengan derecho a permanecer en España.

En la víspera, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que está al frente del mando único para esta crisis, ya dijo que es el gobierno de la ciudad el que tiene que aclarar cuántos menores quedan exactamente, porque forma parte de sus competencias directas. No obstante, señaló que calculan que aún permanecen entre 700 y 1.000 niños y niñas sin tutela de las autoridades.

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