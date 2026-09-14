Pedro Sánchez asegura que el mando único en Ceuta terminará "a finales de año": "Pedimos paciencia y empatía"

La crisis migratoria sigue en el centro del debate y esta vez ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha pronunciado al respecto. El pueblo ceutí sigue sufriendo las consecuencias de la entrada masiva de migrantes y son muchas las preguntas que se plantean de cara a su futuro más inmediato.

Una de ellas, la más urgente, cuándo acabará la situación extraordinaria en la ciudad autónoma. Y es que tras más de un mes del comienzo de la crisis migratoria, el Ejecutivo ha asegurado que se ha dado de plazo "hasta finales de año".

Así lo ha confirmado el propio Pedro Sánchez en una entrevista en 'El Intermedio', donde ha pedido paciencia y empatía, asegurando que el Estado está trabajando para acabar con la crisis.

El Gobierno se da de plazo "hasta finales de año"

Tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio, las consecuencias siguen siendo palpables en Ceuta. Numerosas personas permanecen de manera irregular en la ciudad, algo que mantiene en vilo a la población ceutí. Es por ello que muchos se preguntan acerca de cuándo se reestablecerá la normalidad.

Preguntado por un ciudadano en Ceuta, el presidente del Gobierno ha respondido sobre el plazo que maneja el Ejecutivo para acabar con la crisis. Tal y como afirma, desde el Gobierno se espera poder acabar con el problema "de aquí a finales de año".

"Hemos habilitado un mando único y nos hemos dado un plazo de aquí a final de año", ha detallado durante la entrevista. Según ha explicado, la misión es la de reubicar e identificar a todos los migrantes para proceder con la protección internacional de aquellos que sean menores y, en su defecto, con el retorno de aquellos que no cumplan con las condiciones de acogida.

Sánchez aboga por la buena relación con Marruecos

Preguntado sobre su 'tibieza' con Marruecos, el presidente del Gobierno ha subrayado la necesidad de tener buenas relaciones con el país vecino. Sánchez ha recalcado la necesidad de guardar una buena relación para acabar con la crisis.

"Hay que articular una buena relación con marruecos para solucionar el problema. Yo defiendo el interés nacional y el de Ceuta", ha expuesto el presidente.

Asimismo, Sánchez ha puesto de manifiesto la importancia de tener una buena relación con Marruecos para contener la llegada futura de migrantes. "Necesitamos la cooperación de Marruecos para contener la llegada de migrantes, de ahí que la relación deba ser buena".

Begoña Gómez y la 'ley de nietos', en el punto de mira

Además de tratar la cuestión de Ceuta, el presidente del Gobierno ha sido preguntado acerca de la conocida 'ley de nietos' y la suspensión por parte del Tribunal Supremo de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El presidente se ha mostrado sorprendido ante una situación que elimina el derecho al voto de multitud de ciudadanos. "De verdad se puede suspender un derecho de la ciudadanía como es el voto a 400.000 españoles?", se ha cuestionado.

Además, Sánchez ha asegurado que el temor debe ir dirigido a partidos como el PP y Vox por eliminar este derecho. "No hay que temer al voto, hay que temer a partidos como PP y Vox que quieren suprimir el derecho a votar".

Por otro lado, el líder socialista ha hecho referencia a los casos judiciales que señalan a su hermano, David Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez. En su intervención, Pedro Sánchez ha hecho alusión al "daño" del juez Peinado a la justicia. "No todos los jueces son iguales. Hay jueces que hacen bien su trabajo y otros que no… Peinado ha hecho mucho daño a la justicia y no será recordado por ser imparcial", ha afirmado.

El presidente confía en "culminar la legislatura"

Otra de las cuestiones tratadas ha sido la posibilidad de convocar elecciones adelantadas en caso de que no se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Sobre ello, Sánchez ha asegurado que las elecciones "serán en 2027".

"Presentaremos los presupuestos, posteriormente veré los apoyos parlamentarios que tenemos, también para sacar adelante otros proyectos de ley, y en función del interés general, convocare elecciones, pero mi ambición es culminar la legislatura", ha sostenido.