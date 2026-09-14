Claudia, la estudiante española asesinada en México, era canaria y estudiaba Educación Infantil en Granada

La estudiante de intercambio asesinada en México se llamaba Claudia Tacoronte Aguilera, tenía 21 años y era natural de Gran Canaria, donde estuvo matriculada durante un curso en la universidad pública. Según el fiscal de la región de Morelos, los hechos ocurrieron el pasado sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México.

Claudia Tacoronte Aguilera estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y estaba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron autoridades locales.

Magdalena Ramos, tutora de la estudiante, ha dicho en declaraciones a los medios que tenían "mucha relación" y que incluso el día anterior a la tragedia habían mantenido una conversación por teléfono. "Teníamos mucha relación, el día de antes de la tragedia habíamos hablado por teléfono. Estamos muy afectados, despedir a un alumno siempre es duro, pero cuando las causas son de esta índole, gestionarlo es más difícil", ha afirmado.

Por el momento, no se han conocido muchos más detalles sobre el suceso. El Consulado General de España en Ciudad de México sigue muy de cerca el caso y permanece en contacto con la familia, mientras que la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha mostrado en un comunicado su "profunda indignación" por lo ocurrido, además de afirmar que activaron "los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes" una vez tuvo conocimiento de los hechos de cara a "mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia, a través de la Universidad de Granada y con las autoridades consulares españolas".

La UEAM ha reclamado además a la Fiscalía General de Morelos y a las autoridades competentes "una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad", antes de hacer un llamamiento a "actuar con responsabilidad y sensibilidad" a la hora de abordar el caso e informar sobre lo sucedido.

Las autoridades mexicanas trabajan en un caso calificado de "feminicidio"

Por su parte, la Fiscalía ha lamentado la muerte de la joven y ha expresado su "solidaridad" a su familia, seres queridos y a la comunidad de la UAEM, al tiempo que ha reseñado en un comunicado en redes sociales que "desde que se tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades competentes trabajan de manera coordinada en el caso".

"La Fiscalía General del Estado inició la investigación y activó los protocolos correspondientes; será esa institución la encargada de determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, las responsabilidades conforme avance la indagatoria", ha destacado la gobernadora de Morelos.

"De igual forma, se ha establecido contacto con el Consulado de España en México para brindar acompañamiento institucional a los familiares de la víctima", ha confirmado González Saravia, quien ha garantizar que las autoridades contribuirán "al esclarecimiento de los hechos" y trabajarán para mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres, las juventudes y quienes integran la comunidad universitaria en Morelos".

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha destacado en declaraciones a la prensa que "la Fiscalía General del estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es una de las indicaciones que se han dado para cualquier muerte violenta de una mujer". "Estamos en las pesquisas", ha zanjado.

Minuto de silencio y duelo en Las Palmas y en Granada

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado un minuto de silencio en señal de condena y lamento por la muerte de la joven a mediodía de este lunes en todos sus centros, han anunciado sus fuentes.

Por otro lado, el presidente de la asociación de Universidades Públicas de Andalucía y rector de la Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva, ha asegurado este lunes estar en "shock" tras conocerse el "terrible" asesinato de una estudiante de Erasmus de la Universidad de Granada (UGR), de 21 años, en la localidad de mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos.

Oliva ha lamentado que se haya "segado" la vida de una joven, y con ello la de toda una familia. Desde las universidades públicas andaluzas se lanzará un comunicado de repulsa y en apoyo a la UGR y se estudiarán las medidas que sean oportunas de cara a los estudiantes Erasmus que están en México cursando sus estudios. De hecho, México suele ser uno de los destinos más demandados por los universitarios que se decantan por Latinoamérica, reconoce Francisco Oliva.

La Universidad de Granada (UGR) ha expresado su "más firme repulsa y absoluta condena" ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, que realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), perpetrado en el municipio de Cuautla (México). En un comunicado, el equipo de gobierno de la UGR se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México y de la familia de la joven "para prestar todo el apoyo necesario en estos momentos" y ha convocado un minuto de silencio en memoria de Claudia este lunes, 14 de septiembre, a las 11,00 horas en la puerta de todos los centros de trabajo de la UGR.

La comunidad universitaria de la UGR traslada igualmente sus "más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de Claudia en estos momentos de tan profundo dolor" y reitera la "necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres" como "institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico".

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha subrayado que "es un día de profunda tristeza y también de mucha rabia institucional al haber conocido la tristísima noticia del asesinato por muerte violenta de nuestra estudiante Claudia Tacoronte en el estado de Morelos, en México". En declaraciones remitidas por la UGR, Mercado ha detallado que la Universidad activó el protocolo internacional en cuanto tuvo noticia del crimen y se puso en contacto tanto con el consulado y la embajada en México para "conocer las circunstancias más en detalle de los acontecimientos".

Igualmente, contactó con la familia de la joven estudiante para "ponernos a su disposición en todo lo que pudiéramos como universidad en este momento para acompañarles en ese tristísimo y agudo dolor que esta muerte nos provoca".