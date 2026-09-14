Los viajes del Imserso 2026-2027 salen a la venta este lunes: cómo reservar, precios y novedades

Los viajes del programa del Imserso para la temporada 2026-2027 empiezan a comercializarse a partir de este lunes para usuarios preferentes en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja, mientras que en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta, Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco tendrán que esperar a la compra este 16 de septiembre.

Los usuarios no preferentes podrán reservar su plaza este 15 de septiembre en el caso de las primeras comunidades y en el resto será el día 17 cuando puedan realizar la compra. Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes en función de las personas mayores de 65 años que hay censadas por región, aunque a partir del 19 de septiembre se abre la posibilidad de reservar viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia.

Cómo reservar plaza en los viajes del Imserso 2026-2027

Los pensionistas podrán reservar su viaje para destinos de Costa Peninsular, Costa Insular o Turismo de Escapada a través de distintas vías:

La web ' www.turismosocial.es ' (en los casos de turismo de costa peninsular y de turismo de escapada).

' (en los casos de turismo de costa peninsular y de turismo de escapada). La web de 'www.mundicolor.es' (en los casos de turismo de costa insular).

Será necesario el DNI y su clave de acreditación. Por otro lado, en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas, solo será obligatorio el DNI.

Precios de los viajes del Imserso 2026-2027

Zona costera peninsular: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia con transporte incluido

Alojamiento de 10 días, 9 noches y su precio de 309,22 € (temporada baja) y 409,22 (temporada alta).

Alojamiento de 8 días y 7 noches, por 244,04 (baja) y 344,04 (alta).

Zona costera peninsular: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia sin transporte

Alojamiento de 10 días y 9 noches por 270,39 (baja) y 370,39 (alta).

Alojamiento de 8 días y 7 noches por 224,63 (baja) y 324,63 (alta).

Zona costera insular: Canarias e Illes Baleares con transporte incluido

Alojamiento de 10 días y 9 noches por 353,37 (baja) y 453,37 (alta).

Alojamiento de 8 días y 7 noches por 285,29 (baja) y 385,29 (alta).

Zona costera insular: Canarias e Illes Baleares sin transporte

Alojamiento de 10 días y 9 noches por 270,52 (baja) y 370,52 (alta).

Alojamiento de 8 días y 7 noches por 224,36 (baja) y 324,36 (alta).

Zona costera insular: Canarias con transporte

Alojamiento de 10 días y 9 noches por 464,72 (baja) y 564,72 (alta).

Alojamiento de 8 días y 7 noches 378,75 (baja) y 478,75 (alta).

Zona costera insular: Canarias sin transporte

Alojamiento de 10 días y 9 noches por 270,39 (baja) y 370,39 (alta).

Alojamiento de 8 días y 7 noches por 224,28 (baja) y 324,28 (alta).

Turismo Interior

Circuitos culturales 6 días y 5 noches por 312,51 (baja) y 412,51 (alta).

Turismo de naturaleza 5 días y 4 noches por 305,75 (baja) y 405,75 (alta).

Capitales de provincia: 4 días y 3 noches por 132,91 (baja) y 232,91 (alta).

Ceuta o Melilla 5 días 4 noches por 305,75 (baja) y 405,75 (alta).

Novedades del Imserso: sigue la tarifa plana y animales de compañía

En esta nueva temporada, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha mantenido las dos novedades que se introdujeron la temporada anterior. En primer lugar, una tarifa reducida para que los pensionistas con menos recursos puedan viajar por 50 euros, sin importar destino y siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

En total, se han reservado 7.447 plazas destinadas a este fin, para aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

En relación a la tarifa plana de 50 euros, los destinos más solicitados por las personas beneficiarias han sido Andalucía y circuitos culturales, con 1.267 y 1.189 usuarios respectivamente. El siguiente destino más solicitado ha sido Cataluña, con 845 viajeros.

Esta iniciativa para los jubilados con pensiones más bajas fue utilizada por 5.221 usuarios en su primera temporada, según precisó este jueves el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la presentación en León de la temporada de viajes del Imserso 2026-2027.

La medida ha tenido además una "amplia implantación" en todo el territorio nacional y se han beneficiado de ella pensionistas procedentes de todas las provincias españolas. Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga se sitúan entre los principales lugares de origen de los viajeros.

En segundo lugar, también se han reservado un porcentaje de plazas para que aquellas personas usuarias que lo deseen puedan viajar junto a sus animales de compañía, tanto en los viajes de costa peninsular como los de costa insular, viajando siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animales y más de mil personas (1.066) han viajado acompañadas de sus animales de compañía, siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados de los animales.