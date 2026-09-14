El DFactory impulsa el nacimiento de un nuevo distrito industrial en Barcelona

El DFactory Barcelona, el proyecto impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) para promover la nueva economía industrial, da un nuevo paso con el objetivo de convertirse en el núcleo de un nuevo distrito industrial integrado en la ciudad. La iniciativa busca consolidar un modelo basado en la industria urbana, la innovación y el talento, en conexión directa con la actividad económica y social de Barcelona.

Esta nueva etapa irá acompañada de una ampliación de sus instalaciones, que pasarán de 17.000 a 60.000 metros cuadrados, incorporarán nuevos edificios y permitirán alcanzar hasta 1.500 puestos de trabajo directos. Más allá del crecimiento físico, el proyecto aspira a reforzarse como un espacio de colaboración entre empresas, centros tecnológicos y profesionales vinculados a las tecnologías avanzadas.

DFactory Barcelona, el proyecto impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) | CZFB

La industria urbana como modelo de desarrollo

Según la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué, la voluntad es consolidar un modelo de industria urbana plenamente conectado con el entorno ciudadano.

Actualmente, el DFactory alberga empresas que desarrollan soluciones tecnológicas en ámbitos diversos y generan sinergias dentro de un mismo ecosistema. Pese al crecimiento previsto, el proyecto mantendrá su esencia basada en la colaboración empresarial y el impulso del talento.

La colaboración, clave del modelo DFactory

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, destaca que el DFactory actúa como una plataforma de aterrizaje para compañías industriales que trabajan con tecnologías avanzadas.

El objetivo va más allá de facilitar su implantación. También busca fomentar la colaboración entre empresas para generar nuevos proyectos, alianzas y oportunidades de negocio. Este modelo de trabajo colaborativo permite transformar el conocimiento y la innovación en aplicaciones prácticas para sectores tan diversos como la salud o la alimentación.

Pere Navarro, presidente del Comité Ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona | CZFB

Innovación aplicada a la salud, la industria e incluso el espacio

Entre las empresas y centros presentes en el DFactory se encuentra Leitat, que desarrolla soluciones relacionadas, por ejemplo, con la fotónica y la visión artificial. El responsable de su departamento de Industria, David Gutiérrez, explica que la tecnología de sensores basados en fibra óptica permite monitorizar en tiempo real la generación de biofilms y predecir su aparición, un avance con potencial aplicación en el control de bacterias.

Otro ejemplo de innovación con efectos prácticos es OnRobot, especializada en soluciones para la parte final de los brazos robóticos y en el desarrollo de software para pequeñas empresas. La tecnología de la compañía permite que los robots identifiquen elementos como pinzas o sensores y generen automáticamente programas de paletización, simplificando al máximo el trabajo de los operarios.

DFactory Barcelona, el proyecto impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona | CZFB

La innovación desarrollada en el DFactory también tiene proyección internacional. Una de las empresas instaladas en el hub, Thinex Rotimpres, especializada en electrónica impresa, ha participado en un proyecto vinculado a la NASA para monitorizar el estado de tejidos utilizados en paracaídas, con el objetivo de reducir el peso de los dispositivos y mejorar su eficiencia.

Un polo de atracción para el talento y la innovación

Empresas como OnRobot, el centro tecnológico Leitat y otras compañías presentes desde los inicios del proyecto valoran positivamente el ecosistema creado en torno al DFactory.

Sus responsables destacan la capacidad de Barcelona para atraer talento e innovación, así como el potencial del hub para convertirse en una referencia internacional en el desarrollo de nuevas tecnologías.

DFactory Barcelona, el proyecto impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona | CZFB

Un espacio abierto a la ciudadanía

La nueva fase de crecimiento también contempla una mayor conexión con la ciudad. El proyecto prevé incorporar actividades vinculadas a la gastronomía, el diseño y la cultura con la voluntad de generar actividad durante todo el año y acercar la innovación a la ciudadanía.

Con esta nueva etapa, el DFactory quiere reforzar su papel como punto de encuentro entre industria, tecnología y talento, mientras Barcelona busca consolidarse como uno de los principales polos de innovación del sur de Europa.